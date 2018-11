Des médicaments moins chers : vous pouvez y jouer un rôle

En collaboration avec

Pour qu’un médicament puisse être commercialisé, c’est-à-dire mis sur le marché et consommé, il faut compter une douzaine d’années. Si cette période de développement semble aussi longue, c’est qu’elle comporte de nombreuses étapes.

Entre autres choses, on fait subir à la molécule une multitude de tests afin d’en mesurer son efficacité et d’établir sa sécurité.

Ce n’est qu’aux dernières étapes de ce processus complexe que le médicament est introduit auprès d’humains dans le cadre d’études cliniques bien supervisées.

C’est précisément lors de cette phase que la collaboration de candidats est essentielle. Leur apport est indispensable : il mène à l’amélioration et ultimement à l’approbation des médicaments.

Ici même, à Montréal

Algorithme Pharma, une entreprise de recherche spécialisée dans les essais cliniques d’Altasciences, se consacre aux tests de nouvelles molécules (études de phase 1 et 2) et de médicaments génériques déjà en vente.

Située à Montréal, Algorithme Pharma, une entreprise d’Altasciences, est actuellement à la recherche de candidats pour se joindre aux 5000 personnes qui participent chaque année à ses études.

En plus de prendre part à l’amélioration et au développement de nouveaux médicaments, ces personnes reçoivent une indemnité variant de 700$ jusqu’à 5000$ – un montant fixé selon la durée et le nombre de séjours requis pour mener à bien l’étude.

Ce qu’il faut pour être candidat

Toutes les études cliniques tenues chez Algorithme Pharma, une entreprise d’Altasciences, sont faites sur des adultes. Les candidats doivent donc être âgés de 18 ans et plus, et être en bonne santé.

Pour être admissible, le profil des candidats doit correspondre aux critères de l’étude à mener comme le sexe, l’âge et l’indice de masse corporelle.

Comment s’inscrire?

Il faut d’abord joindre la banque de candidats. Il suffit de s’inscrire sur le site Internet ou par téléphone. Deux visites médicales sont ensuite exigées.

La première permet de passer quelques examens de santé afin de déterminer si le candidat est admissible. Lors de cette rencontre, une infirmière présente en détail l’étude sélectionnée (médicament testé : sa fonction, son dosage, les risques d’effets secondaires, les objectifs de l’étude et toutes autres informations importantes).

La seconde visite est une rencontre pendant laquelle un médecin partage au candidat ses résultats de tests et répond à toutes les questions que ce dernier pourrait avoir.

À quelle étude participer?

Les participants sont libres de choisir l’étude dans laquelle ils souhaitent s’impliquer selon leur emploi du temps. Algorithme Pharma, une entreprise d’Altasciences, propose des études qui se déroulent pendant la semaine ou la fin de semaine, à raison d’un ou de plusieurs séjours.

Pour chacune des études, les participants peuvent se retirer du processus à tout moment.

Comment se déroule un séjour?

La plupart des études demandent deux séjours, chacun variant de 24 à 48 heures. Les participants sont logés et nourris de repas chauds préparés par un traiteur. C’est pendant ces séjours que le médicament est administré et testé par des prises de sang. Tout autre test nécessaire est expliqué lors de la visite médicale.

Puisque les participants bénéficient de beaucoup de temps libre lors de l’étude, ils sont encouragés à apporter des sources de divertissement comme de la musique, des livres et même des jeux vidéo.

Des téléviseurs 60 pouces, Internet haute vitesse, des jeux de société et des journaux sont gracieusement fournis sur place.

En somme, en plus de recevoir une indemnité compensatoire et de séjourner dans une ambiance sympathique pendant qu’ils testent des médicaments, les participants aux études cliniques font avancer la recherche médicale.

Envie de contribuer au développement de nouveaux médicaments et de favoriser la disponibilité de médicaments génériques moins coûteux?

