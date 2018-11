D’ici 2030, 1 employé sur 10 aura un travail flexible

Marie-France Bujold - 37e AVENUE

Le télétravail, le partage d’emploi ou les horaires flexibles sont des tendances qui gagnent en popularité depuis plusieurs années. Selon une vaste étude menée par la firme Regus, plus d’un Canadien sur 10 occupera un emploi dit « flexible » d’ici 2030. Or, cette nouvelle réalité pourrait avoir non seulement un impact considérable sur l’économie, mais aussi sur la vie des travailleurs.

Comme l’affirme Wayne Berger, directeur général d’IWG, l’entreprise propriétaire de la firme Regus, « la flexibilité dans le monde du travail est une solution innovante qui a le potentiel de créer des bénéfices à la fois pour les entreprises, pour l’économie et pour la société. »

Des retombées économiques significatives

Selon les prédictions de cette étude, qui s’intéressait à l’évolution des milieux de travail dans 16 pays, une augmentation marquée du nombre de travailleurs avec un emploi flexible pourrait générer, au cours de la prochaine décennie, des retombées économiques d’environ 369 milliards de dollars US... seulement au Canada !

Du côté des employeurs, le télétravail permet évidemment de diminuer les coûts liés aux espaces de bureau. Si les employés travaillent majoritairement de l’extérieur, cela signifie que l’entreprise peut réduire considérablement la taille de ses locaux, et ainsi économiser de grosses sommes d’argent.

Bien-être et productivité

Mais les emplois flexibles n’offrent pas seulement des avantages économiques. En 2016, l’Université du Minnesota a réalisé une étude auprès de 500 entreprises qui avaient pris ce virage. Résultat : la majorité des travailleurs sondés disaient que la flexibilité augmentait considérablement leur satisfaction à l’égard de leur travail. Les chercheurs notaient aussi une baisse importante des cas d’épuisement professionnel, de stress et de dépression chez les employés.

La satisfaction liée à l’emploi contribue aussi à accroître la productivité et la motivation des travailleurs. Selon un sondage effectué par le groupe Flex Strategy en mars dernier, 60 % des gens sondés disaient qu’un emploi flexible les rendait plus productifs et plus engagés dans leur travail. Ces données montrent donc l’impact positif autant pour les employeurs que pour les employés.