Enquête de la commissaire à l'éthique: la députée Marie-Louise Tardif quitte son autre emploi

QUÉBEC | La députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a annoncé aujourd'hui qu’elle quittait immédiatement toutes ses fonctions au Parc de l’Île Melville, après que la commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec eut ouvert une enquête sur son double emploi.

La plainte faisait aussi état de meubles qui se trouvaient dans le bureau de la précédente députée de Laviolette, la libérale Julie Boulet, et qui auraient été transférés au Parc de l'Île Melville par la députée. Or, ces meubles appartiennent à l'Assemblée nationale.

Mme Tardif dit avoir pris la décision de quitter ses fonctions au Parc «afin d’éviter toute confusion possible».

Par ailleurs, elle assure que les meubles qui ont été «entreposés» au Parc de l’Île Melville seront remis au plus vite à l’Assemblée nationale.

«J’ai remis ma démission au Parc de l’Île Melville et je tiens à assurer mon entière collaboration à la commissaire à l’éthique et à la déontologie. En tant que nouvelle députée, les citoyens de Laviolette–Saint-Maurice et les dossiers de ma région sont ma priorité.»

Marie-Louise Tardif est devenue la première députée de Laviolette–Saint-Maurice aux dernières élections. Cette circonscription est formée des anciennes circonscriptions de Laviolette et de Saint-Maurice. Mme Tardif occupe la fonction d'adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.