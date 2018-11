Étude: l'industrie minière pèse 8,5 milliards $ au Québec

À elle seule, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a reçu plus du tiers des dépenses minières, soit 3,2 milliards $ en 2016 comparativement à 2,1 milliards $ pour la Côte-Nord.

En Abitibi, on retrouve plus de 15 000 emplois liés à l’industrie minière et 1240 fournisseurs sont issus de cette filière.