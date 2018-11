DUPONT, Christian "Peanut"



À St-Louis-de-Gonzague, le 25 novembre 2018, à l'âge de 33 ans, est décédé Christian Dupont, fils de Serge Dupont et de Diane Racicot.Outre ses parents, il laisse dans la peine ses soeurs: France, Lysanne (Daniel) et Nancy (Frédéric) sans oublier sa copine Karel-Jade.Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et arrière-petites-nièces de même que plusieurs autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 1er décembre 2018 de 14h à 18h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 18h, samedi le 1er décembre, en la chapelle du salon funéraire.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation MIRA.