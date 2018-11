FORGET, Roger



À Laval, le 22 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé paisiblement, entouré des siens, Roger Forget, époux de feu Françoise Ouimet.Il laisse dans le deuil ses filles Lise (Raymond Monette) et Nicole (Claude Mathieu), son frère Eugène (Monique Pilon), ses petits-enfants Marie-Eve (Josh Médina), Amélie (Louis-René Rheault), Benjamin (Véronique Tremblay) et ses arrière-petits-enfants Rose, Julien et Flavie.La famille vous accueillera en l'église Ste-Rose-de-Lima (219, boul. Ste-Rose, Laval, Qc, H7L 1L7), le samedi 1er décembre à 10h. Les funérailles seront célébrées à 11h.Des dons à la Société Alzheimer de Laval seraient appréciés.