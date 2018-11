Huit marchés des fêtes pour trouver tous vos cadeaux à Montréal

MONTRÉAL | Rien de mieux que de visiter un marché de Noël pour dénicher des objets uniques tout en se mettant dans l’esprit des fêtes. Ça tombe bien, ces évènements se multiplient année après année à Montréal! Le «24 Heures» en a sélectionné huit pour que vous trouviez à coup sûr les cadeaux parfaits pour chacun de vos proches.

1. Salon des artisans récupérateurs

Photo COURTOISIE, SALON DES ARTISANS RÉCUPÉRATEURS

· Quand : Du 30 novembre au 2 décembre

· Où : À la Maison du Développement durable / 50, rue Sainte-Catherine O.

· Quoi : Toutes les créations d’artisans présentées lors de ce salon sont confectionnées à partir de matières récupérées. Vous y trouverez des accessoires mode, des vêtements, des articles de cuisine, des jouets et autres et aurez l’occasion de créer vous-même un cadeau lors d’un atelier.

2. Vente des fêtes «J’aime les plantes»

Photo COURTOISIE, J'AIME LES PLANTES

· Quand : Les 1er et 2 décembre

· Où : À l’Espace POP / 5587, avenue du Parc

· Quoi : Les cartes, les illustrations, les originaux supports à plantes et jardinières, les bijoux et, bien entendu, les nombreuses variétés de plantes disponibles lors de cette vente sauront combler vos amis aux pouces verts.

3. Salon des métiers d’art du Québec

Photo COURTOISIE, BENOIT ROUSSEAU, SALON DES MÉTIERS D'ART

· Quand : Du 6 au 16 décembre

· Où : À la Place Bonaventure / 800, rue de la Gauchetière O.

· Quoi : Découvrez les créations de 400 artisans professionnels de disciplines variées provenant des quatre coins du Québec lors de cet évènement incontournable qui existe depuis plus de 60 ans.

4. Marché de Noël des designers de la Grover

Photo COURTOISIE, MAUDE TOUCHETTE, MARCHÉ DE NOËL DES DESIGNERS DE LA GROVER

· Quand : Du 6 au 9 décembre

· Où : Au building Grover / 2065, rue Parthenais

· Quoi : La trentaine de designers de mode, de joaillerie et de décoration d’intérieur qui sont installés dans une ancienne fabrique de tricots vous ouvre les portes de leurs ateliers, vous faisant du même coup découvrir leur univers créatif.

5. Marché de Noël Zéro Déchet

Photo COURTOISIE, MARCHÉ DE NOËL ZÉRO DÉCHET

· Quand : Le 8 décembre

· Où : Au café le 5e / 4437, rue Wellington

· Quoi : Des artisans vous proposent diverses idées-cadeaux respectueuses de l’environnement, dont des produits qui aideront votre entourage à faire le virage vers un mode de vie zéro déchet.

6. Marché artisanal de Noël

Photo COURTOISIE, MARCHÉ ARTISANAL DE QUÉBEC

· Quand : Les 8 et 9 décembre

· Où : À l’église St-Jean-Berchmans / 5945, rue Cartier

· Quoi : Dénichez des cadeaux uniques faits par des créateurs locaux lors de cet évènement festif. Sur place : un village de Noël où seront présents Mère Noël et ses lutins, une salle de jeux, des projections sur grand écran, des dégustations et des démonstrations d’artisanat.

7. Marché des Fêtes Etsy

Photo COURTOISIE, JULIEN LAUZON, THÉÂTRE DENISE-PELLETIER

· Quand : Les 15 et 16 décembre

· Où : Au Théâtre Denise-Pelletier / 4353, rue Sainte-Catherine E.

· Quoi : Plus de 100 créateurs de Montréal et des environs qui opèrent leur boutique en ligne sur le site Etsy vous présenteront leurs produits uniques et faits à la main.

8. Bazar Vintage Montréal, édition Noël

Photo COURTOISIE, BENOIT ROUSSEAU, SALON DES MÉTIERS D'ART

· Quand : Le 15 décembre

· Où : À l’église St-Jean-Berchmans / 5945, rue Cartier

· Quoi : Vous trouverez de tout pour satisfaire les nostalgiques sur votre liste de cadeaux lors de ce bazar qui regroupe 40 exposants. Objets de collection, accessoires, vêtements, meubles, livres et revues d’époques, vinyles et bien plus.