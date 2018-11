La famille de l’adolescent qui est mort dans son cours de natation obligatoire au Centre Père-Marquette en février dernier a annoncé qu’elle poursuivait la Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal.

Le montant de la poursuite civile n’a toutefois pas encore été établi.

«Pour nous il s’agit de négligence. Il s’agit d’une faute inacceptable, une faute civile», a fait savoir l’avocat de la famille Jean-Pierre Ménard, en rappelant les faits qui ont mené à la mort tragique de Blessing Claude Moukoko, le 15 février dernier, pendant son cours de natation.

La mère du jeune mort à 14 ans, Evelyne Mavoungou-Tsonga, a raconté avec émotion à quel point ce drame a chamboulé sa vie.

«Toute ma vie a basculé, c’est à peine croyable. J’ai mal partout, je ne peux rien faire. Je suis en arrêt de maladie, je ne suis pas capable de dormir. Les images de mon enfant défilent tous les jours, chaque heure, toutes les nuits», a-t-elle laissé tomber devant les nombreux médias présents au point de presse.

«C’est très difficile. Aujourd’hui on annonce le dépôt de la plainte, et j’aimerais que cela n’arrive plus à personne. Tant qu’on n’a pas perdu un enfant, c’est difficile de comprendre ce que l’on vit.»

Réaliste, elle sait que ces procédures ne ramèneront pas son enfant.

«Je veux que les responsables soient poursuivies. Ça ne va pas ramener mon fils, mais j’aimerais que justice soit vraiment faite. »

