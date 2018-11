Je m’en veux à mort!

Je ne parlais plus à ma mère depuis quelques années à la suite d’une intrusion de sa part qui avait provoqué de gros remous dans ma famille et incité mon conjoint à m’obliger à choisir entre elle et lui. Je l’avais choisi lui.

Depuis six ans, ma mère n’avait plus remis les pieds à la maison et nous n’étions plus allés chez elle. Mon frère, ma sœur ainsi que leurs conjoints étaient bien désolés de tout ça, mais comme ils connaissaient ma mère sous ses bons comme ses mauvais aspects, ils comprenaient que sa façon de traiter mon mari était désobligeante pour lui et que nous avions eu raison de couper les ponts puisqu’elle refusait de s’excuser.

Il y a un an, ma sœur m’a fait savoir que ma mère était atteinte d’un cancer du côlon à un stade avancé, qu’elle entreprenait une lourde chimiothérapie et que même si elle ne souhaitait pas que je sois mise au courant, elle m’en avertissait de son propre chef. Mon conjoint, très réfractaire à ce que je reprenne contact avec elle, m’a quand même laissée libre de ma décision.

J’ai donc encore une fois choisi de maintenir mes distances avec elle, mais j’y pensais souvent et je souhaitais au plus haut point sa guérison dans l’espoir que cela la porte à vouloir arranger les choses avec nous.

Mais la maladie a eu gain de cause et l’a emportée en juillet dernier. Je suis allée seule à ses funérailles puisque ni mon mari ni nos deux enfants de 18 et 22 ans n’ont souhaité lui rendre un dernier hommage.

Depuis lors, je m’en veux tellement de n’avoir pas eu l’instinct d’aller la visiter pendant ce dernier passage de sa vie. C’est comme si j’avais renié le côté clair de cette femme qui avait été ma mère, pour me concentrer sur son côté sombre qui la rendait si méchante quand elle décidait que quelqu’un, mon conjoint en l’occurrence, n’était pas à sa hauteur. Elle est partie sans qu’on se réconcilie elle et moi et j’ai du mal à l’encaisser. Mais comme il est trop tard pour réparer, je crains d’en rester traumatisée à jamais.

Fille ingrate