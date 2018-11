La Thunderbird 1956 de Marilyn Monroe vendue pour 650 000$

Le marché des voitures de collection ayant appartenu à des célébrités surprendra toujours.

À ce propos, on a dernièrement vendu aux enchères la Ford Thunderbird 1956 ayant appartenu à la star hollywoodienne Marilyn Monroe pour 490 000$ US, ce qui équivaut en dollars d’aujourd’hui à plus de 650 000$ CAD.



En septembre dernier, l’équipe du Guide de l’auto vous apprenait que la Ford Thunderbird ayant appartenu à Marilyn Monroe allait être vendue aux enchères. Deux mois plus tard, on apprend que le bolide s’est vendu plusieurs centaines de milliers de dollars sans pour autant battre le record de la Thunderbird la plus chère jamais vendue.

Cette première Thunderbird sortie de l’usine avait été vendue en 2009 par la maison d’encans Barrett-Jackson pour la somme de 660 000$ US!

Selon le guide de tarification de l’entreprise Hagerty, une Thunderbird de 1956 en parfaite condition vaut un peu moins de 100 000$ CAD. Avant la mise aux enchères de cette voiture, la maison Julien’s Auctions avait annoncé un prix de vente estimé entre 300 000$ US et 500 000$ US.

L’édition bien spéciale vendue récemment avait été achetée par Monroe vers la fin de l’année 1955. Elle l’avait utilisée pour parader notamment suite à son mariage avec le dramaturge Arthur Miller avant de la donner en cadeau au fils de son professeur de théâtre à peine quelques mois avant son décès.

L’édition de la Thunderbird que possédait Monroe est propulsée par un V8 de 312 pouces cubes offrant 225 chevaux et est aidée d’une boîte automatique à trois rapports ainsi que d’une direction et d’un freinage assistés.