L'Alberta veut plus de wagons-citernes pour exporter son pétrole

Aux prises avec un prix du baril qui ne cesse de plonger, l'Alberta a annoncé mercredi qu'elle veut se doter de wagons-citernes afin d'exporter elle-même son pétrole.

La province compte développer sa capacité ferroviaire en accordant un contrat de trois ans de façon à exporter 120 000 barils de plus par jour dès août 2020, avec une mise en service progressive des wagons-citernes dès la fin 2019.

Présentement, le baril de Western Canadian Select se transige à moins de 12 $ US le baril. En comparaison, le baril de West Texas Intermediate se vendait à un peu plus de 50 $ US le baril mercredi, soit un différentiel de près de 40 $ US entre les deux types de pétrole.

L'Alberta, qui réclame depuis des années la construction de nouveaux oléoducs pour pouvoir exporter son pétrole, estime que le différentiel entre la valeur des barils engendre des pertes de 80 millions $ par jour pour l'économie du pays.

«Nous ne nous tiendrons pas sur les lignes de côté pendant que nous sommes forcés de donner nos ressources pour des "peanuts"», a clamé la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley.

La province a demandé à Ottawa de participer à l'achat des trains, sans obtenir de réponse positive.

«Ottawa n'a pas d'excuses pour ne pas être à la table avec nous, mais nous ne pouvons attendre plus longtemps. L'Alberta va acheter elle-même les wagons pour nous permettre d'obtenir un juste montant pour les ressources qui appartiennent à tous les Albertains», a fait valoir Mme Notley par communiqué.

Le gouvernement provincial estime que cette mesure permettra de faire diminuer l'écart de prix entre les barils de pétrole de 4 $. Le coût de ce projet n'a pas été dévoilé, celui-ci faisant toujours l'objet de négociations qui pourraient se conclure d'ici quelques semaines.

Présentement, l'Alberta produit environ 250 000 barils de pétrole par jour de plus que ce qu'elle peut exporter par oléoduc et wagons-citernes.