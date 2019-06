Découvrez les bienfaits de l'aromathérapie

Les huiles essentielles sont utilisées pour stimuler notre esprit, améliorer notre concentration, booster notre système immunitaire, combattre un rhume, traiter certaines maladies de peau, calmer l’angoisse et l’anxiété, réduire les rides ou contribuer à la santé de nos ongles, etc.

Certaines études mettent toutefois en garde contre l’aromathérapie qui peut être néfaste et dangereuse si elle est mal utilisée. Ingrid Falaise nous aide à démystifier tout ça.

Qu’est-ce que l’huile essentielle?

Pour l’obtenir, on fait chauffer une plante aromatique dans un alambic. La vapeur d’eau fait alors éclater les millions de petites molécules de la plante. On obtient l’huile essentielle et une eau florale, les deux produits utilisés en aromathérapie.

Comment se servir des huiles essentielles?

Par voie orale, diluée avec une huile végétale : pour les troubles digestifs ou infectieux. Attention, certaines huiles peuvent être toxiques ou interagir avec des médicaments. Toujours demander l’avis d’un professionnel de la santé.

Par voie cutanée : pour les maladies de peau et améliorer l’état des cheveux et des ongles. Déconseillées : cannelle, thym, origan, sarriette, orange, citron. Elles sont allergisantes, irritantes ou photo-sensibilisantes.

En diffusion ou inhalation à l’aide d’un diffuseur ou dilué dans un bol d’eau chaude : pour décongestionner, assainir l’air, dépolluer, tuer les microbes ou tout simplement créer une ambiance olfactive agréable. La diffusion peut se faire trois fois par jour, par tranche de 30 minutes au maximum.

Bain aromatique : l’huile essentielle n’est pas hydrosoluble et doit être mélangée à une base neutre.

La menthe poivrée

Décongestionne et soigne les problèmes digestifs et les migraines. On l’utilise par voie orale ou dans une lotion pour la peau, mais jamais dans un diffuseur.

L’eucalyptus

Dégage les voies respiratoires et décongestionne. Peut-être inhalé, diffusé, utilisé dans la baignoire ou dans une lotion pour la peau.

La lavande vraie

L’huile aux 1001 vertus : elle favorise un sommeil profond et elle serait aussi bonne pour réduire l’anxiété à court terme. On peut l’inhaler, le diffuser, l’utiliser dans la baignoire ou dans une lotion pour la peau. Elle est super sécuritaire.

L’arbre à thé

Un incontournable pour tous les problèmes de peau.

Le sapin baumier ou l’épinette noire

Ça « rebooste »; c’est comme notre café, mais sans les palpitations.

Le basilic

Calme les ballonnements, favorise la digestion, soulage les nausées et est anti-infectieux et anti-inflammatoire. On peut donc en mettre une goutte dans ½ cuillère à thé d’huile végétale après un repas difficile ou en prévention.

La cannelle de Ceylan

Efficace pour la défense de l’organisme face aux infections virales et bactériennes. Elle serait aussi aphrodisiaque.