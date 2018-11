Le Cirque du Soleil: Paramour renaît

Le spectacle Paramour, du Cirque du Soleil, aura une deuxième vie dès le mois d’avril. Deux ans après avoir prématurément quitté Broadway, la création acrobatico-théâtrale s’installera en Allemagne.

Le Cirque du Soleil n’a pas jeté la serviette pour Paramour. Après une seule année à l’affiche au Lyric Theatre de New York, du 16 avril 2016 au 16 avril 2017, le spectacle s’installera au Stage Theater Neue Flora, à Hambourg. C’est le 9 avril 2019 qu’aura lieu la première du nouveau spectacle allemand.

La majorité des artistes du Cirque qui jouaient dans le spectacle à New York seront de retour pour la nouvelle production. Les trois acteurs ont toutefois été changés puisque toutes les chansons ont été traduites en allemand.

Les artistes ont commencé les entraînements à Montréal. En janvier, ils se dirigeront à Hambourg pour répéter avec la distribution complète.

Avec cette deuxième vie pour Paramour, le Cirque espère s’installer à Hambourg pour plusieurs années.

« C’est un spectacle dont on est fier, affirme Marie-Hélène Lagacé, directrice principale des relations publiques et stratégie de communication au Cirque du Soleil. Il a connu un beau succès à New York, malgré la période courte. C’était dommage pour nous de ne pas faire revivre ce spectacle-là ailleurs. »

En un an à Broadway, Paramour a été vu par plus de 377 000 spectateurs et a engrangé des recettes de plus de 33 millions de dollars américains. Tous les soirs, le Lyric Theatre était rempli en moyenne à 76,31 % de sa capacité.

EN CHINE

Par ailleurs, le Cirque du Soleil a confirmé qu’il présentera en 2019 son nouveau spectacle permanent chinois, à Hangzhou, qui compte plus de neuf millions d’habitants.

Le spectacle, dont le titre chinois a été traduit par Un monde fantastique, comprend un gros X en guise de logo. « Le “X” marque la jonction entre le dragon et le phénix, dit Marie-Hélène Lagacé. C’est la jonction entre deux royaumes. »

La création sera présentée dans un tout nouveau théâtre de 1500 places qui sera le plus grand jamais construit par le Cirque.