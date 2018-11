Le focus de François Jarry

François Jarry a 24 ans. L’étudiant à la maîtrise en psychologie de l’exercice a été le premier Québécois à franchir la ligne d’arrivée du marathon de Montréal, à sa première expérience élite sur la distance. Les Olympiques et sa distance mythique sont sur son radar.

Celui qui a été nommé pour une seconde fois en 2018 « coureur sur route de l’année » par la Fédération québécoise d’athlétisme nous offre ses conseils motivation.

À notre première rencontre, François Jarry nous confiait son objectif de passer sous la barre du 2 h 20 min au marathon de Montréal, une performance qui lui aurait garanti une place dans le top 6 des plus grandes performances québécoises de tous les temps.

Le jeune coureur s’apprêtait pourtant à courir son premier « vrai » marathon, ayant flirté avec la distance à 18 ans, puis à 19 ans, après un entraînement un peu improvisé (3 h 5 min, puis 2 h 58 min, quand même !). Le nouveau parcours du marathon de Montréal n’avait pas non plus toutes les qualités d’une plateforme à records.

Ambitieux, vous dites ? Plusieurs ont commenté son manque d’expérience. François, lui, avait confiance. « Je savais que j’étais capable de courir sous la barre de 2 h 20 : j’avais dédié six mois d’entraînement sérieux et je n’avais jamais été mieux préparé pour une course », dit l’athlète montréalais de 24 ans.

« Je n’ai pas réussi... j’ai rentré le premier demi en 1 h 9 min 50 s, ce qui semblait être prometteur, mais la deuxième section du parcours que j’ai dû attaquer seul a été extrêmement difficile. », raconte François Jarry, qui a terminé 6e au classement général.

Records et Olympiques

Il prévoit récidiver en avril, puis en octobre. « C’est là qu’on verra si Tokyo 2020 est réalisable. Bien lucidement, je pense que ce sera plutôt Paris 2024 », dit François. Selon le niveau canadien, les standards pour les Olympiques lui demanderaient un temps autour de 2 h 16-2 h 18.

La dernière participation d’un marathonien québécois aux Olympiques date de 1992 : Odette Lapierre et Lizanne Bussières (Alain Bordeleau en 1984 chez les hommes). Ce serait tout un retour pour l’athlétisme !

« Pour moi, ça n’a aucun sens de me fixer des objectifs faciles que je suis convaincu d’être en mesure d’atteindre. Je dois au moins essayer, quitte à encaisser un échec », dit le coureur, dont l’audace repose d’abord sur un dévouement à coût de 110-150 kilomètres par semaine, à longueur d’année.

La motivation décortiquée

Au-delà des performances qui trahissent une détermination sans limites, François Jarry passe aussi son quotidien à décortiquer les rodages de la motivation, travaillant sur une maîtrise en psychologie de l’exercice. Il nous partage ses découvertes, tant scientifiques que personnelles.

Sauter pour mieux récidiver

« La croyance en ses compétences est un des moteurs principaux de la motivation. Si on pense qu’on est capable de faire quelque chose, on va le faire. C’est la théorie de l’autoefficacité, sur laquelle je fais d’ailleurs ma thèse. Le plus dur, toujours, c’est d’abord d’oser essayer. Il faut aller chercher cette expérience passée comme tremplin ! »

Utiliser des modèles

« Un autre facteur de motivation, c’est d’avoir des modèles de personne qui font ce qu’on aimerait faire. On peut s’inspirer d’histoires, mais un modèle dont le profil qui se rapproche du sien sera en général plus motivant. On a tendance autrement à se trouver des excuses qui expliquent que telle personne soit capable plutôt que nous. Mais si c’est le voisin, qui travaille comme nous, qui a des enfants comme nous, eh bien, pourquoi n’en serions-nous pas capables, nous aussi ? »

S’entourer de partenaires

« La présence de pairs à ses côtés est un autre aspect important pour entretenir la motivation. Personnellement, je cours rarement seul : j’ai un réseau de coureurs avec qui j’aime m’entraîner. Les matins où je n’ai pas envie d’y aller, je sais qu’un tel sera là... je ne suis pas pour le laisser tomber. Se joindre à un club est un autre excellent outil à mon sens pour être motivé – et pour performer. »

Se questionner sur sa motivation

« Si on fait quelque chose pour plaire, par peur de mal paraître ou dans l’espoir d’être récompensé, ce n’est pas idéal. Mieux vaut miser sur une source de motivation intrinsèque. Il n’y a rien de plus motivant que le plaisir, mais, soyons honnêtes, ce n’est pas vrai que j’ai toujours du plaisir quand je cours, surtout à -20 oC en janvier... Je me rattache à d’autres sources intrinsèques de motivation, comme celles identitaires ou celles qui rejoignent mes valeurs. Par exemple, pour moi, c’est important d’être en forme, alors pas question de me laisser aller. Et comme je suis un coureur, et que je me définis comme tel... Eh bien, je dois courir ! »

Avoir un objectif concret

« Je recommande toujours aux autres de s’inscrire à un événement. Sa préparation va leur donner des raisons très concrètes de bouger les journées où des motifs moins terre-à-terre résonnent moins. Cela n’a pas besoin d’être une prochaine participation aux Olympiques comme moi ! Au départ, on gagne d’ailleurs à se fixer des objectifs raisonnables. C’est la seule façon de mieux se connaître et d’évaluer son potentiel. On ne peut pas fixer un bon objectif audacieux à l’aveugle. »

Fragmenter les objectifs

« On ne se met pas à penser à son objectif ultime de complétion au troisième kilomètre d’un marathon... il faut y aller un kilomètre à la fois. Ce n’est par exemple qu’une fois les trois quarts du chemin parcouru que je me permets de regarder plus loin en avant, parce que j’ai tous les kilométrages franchis derrière moi qui me propulsent. Autre truc : comme je suis très compétitif, je me rattache souvent à la personne devant moi. Mon objectif devient de “ne pas la perdre” ou de la dépasser. Tout le reste n’a plus d’importance, la souffrance comprise. »