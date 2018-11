Les arbitres face à la nouvelle réalité de la LNH

L’arrivée de jeunes joueurs de plus en plus talentueux fait que la Ligue nationale de hockey est devenue un circuit où la vitesse prime. Et ce n’est pas seulement vrai pour les joueurs ! Le juge de ligne québécois Jonny Murray assure que les officiels de la LNH ont eux aussi eu besoin de s’adapter à la vitesse de plus en plus grande du jeu.

Plus que jamais, les officiels sont testés sur leur condition physique, et ce, avant chaque saison.

« En 19 ans, je pense que le jeu est plus rapide de 30 % », estime Murray.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on assiste à un phénomène qu’on ne voyait pas il y a une décennie, soit d’anciens joueurs qui, après quelques saisons de retraite seulement, accèdent au poste d’arbitre de la LNH.

Le cas de Corey Syvret avait fait les manchettes l’an dernier lorsque ce dernier a officié un premier match dans la Ligue nationale... un an après avoir pris sa retraite en tant que joueur !

« Le jeu est toujours plus rapide. Avant, ils prenaient des gars avec des têtes d’arbitre et disaient : on va t’apprendre à patiner. Aujourd’hui, ils prennent des gars qui sont rapides et on leur apprend à être arbitres », ajoute celui qui porte le dossard d’officiel no 95.

Le patin, la clé

S’il est encore dans la Ligue nationale après 19 saisons, c’est que Murray a su s’adapter au fil du temps. Pour lui, le patin a toujours été un élément essentiel et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a fondé son école de hockey, Extrême Power Skating, il y a quinze ans.

L’école a été démarrée au départ à Tampa Bay, où il résidait, et il a par la suite fondé une division québécoise de celle-ci à l’aide de Martin Chouinard.

Aujourd’hui strictement au Québec, l’école de hockey du juge de ligne permet annuellement à des centaines de jeunes de parfaire leurs techniques de patinage, mais aussi toutes les facettes de leur jeu.

Simon gagné en renfort

L’école a d’ailleurs ajouté une corde à son arc cette année puisque l’ancien joueur Simon Gagné s’ajoutera à l’équipe d’entraîneurs. L’une des cinq semaines prévues au calendrier estival de l’école lui sera dédiée et Gagné en profitera pour enseigner son savoir aux jeunes, dans toutes les facettes du jeu.

Il sera également présent, une journée, lors de chacune des quatre autres semaines.

« On parle beaucoup qu’on veut développer des joueurs de hockey et qu’il y en a de moins en moins dans la LNH. Pour ce faire, il faut développer les habiletés individuelles. Oui, on veut gagner, mais c’est mieux de développer chaque jeune un à un. L’été, c’est plus facile de faire ça », a mentionné Gagné.

Il est toujours possible de s’inscrire à l’une ou l’autre des semaines, au www.extremepowerskating.com.

Les Saguenéens honoreront Patrice Tremblay

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Les Saguenéens de Chicoutimi ajouteront un neuvième immortel, le 29 décembre prochain, alors qu’ils retireront le chandail no 9 porté par le deuxième meilleur pointeur de leur histoire, Patrice Tremblay.

Aujourd’hui âgé de 50 ans, Tremblay a passé quatre saisons dans l’uniforme des Sags entre 1985 et 1989, amassant un total de 467 points en 272 matchs de saison régulière. Tout ça, alors qu’il ne possédait pas un gabarit typique du hockey de l’époque, à 5 pi 8 po et 155 lb.

« Après 30 ans, d’être reconnu et de faire encore partie de l’histoire des Sags, c’est spécial », a mentionné Tremblay lorsque joint par Le Journal à sa résidence de Maple Ridge, en banlieue de Vancouver, où il habite depuis 1997. « J’ai grandi en regardant jouer les Sags, donc de porter leur uniforme a été un honneur. De voir mon chandail être retiré en est un encore plus grand. »

Après son passage avec les Saguenéens, le natif de Jonquière a passé trois saisons avec les Redmen de McGill avant de s’exiler en France, où il a joué de 1992 à 1997, avant de revenir au Canada, où il s’est établi avec sa conjointe. Les deux enseignent aujourd’hui en Colombie-Britannique. Tremblay est professeur d’éducation physique dans une école primaire.

Un incontournable

Du côté de l’organisation des Saguenéens, il allait de soi de souligner le passage de Tremblay dans leur histoire.

« Je ne veux pas revenir dans le passé, mais je pense que ça aurait dû être fait bien avant. Pour nous, c’était un incontournable. C’est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe et deuxième derrière Marc Fortier pour les points », mentionne le directeur des opérations des Saguenéens, Serge Proulx.

Ce dernier a ensuite mentionné que l’organisation avait l’intention de retirer un numéro par année au cours des prochaines saisons. Le nom de David Desharnais refera assurément surface.

Dans le cas de Tremblay, il rejoindra Gilbert Delorme (5), Alain Côté (14), Normand Léveillé (16), Sylvain Locas (18), Marc Fortier (20), Guy Carbonneau (21), Félix Potvin (29) et Éric Fichaud (35) dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina.