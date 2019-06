Mario Cyr: le Spielberg des profondeurs

Mario Cyr est considéré comme l’un des plus grands spécialistes au monde de la prise de vue sous l’eau.

Le cinéaste québécois plonge depuis 41 ans et cumule plus de 12 000 plongées - dont 2 000 en eaux glacées - dans plus de soixante pays. Il a travaillé sur plus de 150 films pour des producteurs aussi importants que Discovery, National Geographic, BBC et Disney Productions.

Ce Spielberg des profondeurs donne également des conférences au cours desquelles il captive ses auditoires par ses récits, aventures et découvertes incroyables sur le monde animal et les beautés des milieux qu’il a explorés.

Le public montréalais pourra assister au spectacle-conférence Les yeux de la mer de Mario Cyr le 29 novembre prochain, à 20h, au Théâtre St-Denis.