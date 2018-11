Meghan Markle aurait fait pleurer Kate Middleton

Le palais de Kensington a annoncé, samedi, que le prince Harry et son épouse Meghan vont quitter le palais de Kensington, où vivent le prince William et sa femme.

Si cette annonce peut sembler anodine, compte tenu de l’arrivée prochaine de leur premier enfant, plusieurs médias britanniques avancent que les nouveaux mariés ne souhaiteraient plus vivre si près de William et Kate.

Début 2019, «le duc et la duchesse de Sussex, qui se préparent à l'arrivée de leur premier enfant, vont emménager au Cottage de Frogmore», a indiqué le palais dans un communiqué.

Selon plusieurs journaux, dont le «Telegraph», les deux duchesses, aux caractères très différents, ne s’entendraient pas du tout.

Meghan aurait même fait pleurer l’épouse du prince William.

L’incident se serait produit peu avant le mariage du prince Harry et de Meghan.

Lors des essayages des robes de demoiselles d’honneur, dont la petite Charlotte faisait partie, Meghan Markle aurait été particulièrement exigeante.

Après ce moment tendu, Kate, qui était alors nouvellement maman du petit Louis, aurait éclaté en sanglots.

«Kate venait juste de donner naissance à son troisième enfant, le prince Louis, et se sentait très émotive», peut-on lire dans le «Daily Telegraph».

Meghan, qui voulait que tout soit parfait pour son mariage, aurait rendu ces essayages plutôt stressants pour l’entourage de la famille royale.

Depuis leurs fiançailles, Harry et Meghan vivaient au Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington, à Londres, qui est également la résidence officielle du frère d'Harry, le prince William, de son épouse Kate et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Le Cottage de Frogmore se trouve dans l'enceinte du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale britannique, où s'était déroulé le mariage du couple le 19 mai.

Il est distinct du manoir de Frogmore House, qui avait accueilli la réception avec leurs proches et leurs amis au soir du mariage.