Poursuite de 60 M$ pour la mort d’une fillette

La mère d’une fillette de 19 mois morte après avoir été détenue dans un centre de migrants poursuit le gouvernement américain pour 60 M$ pour la mort injustifiée de sa fille qui était en parfaite santé avant son arrestation.

La petite Mariee est décédée en mai dernier, six semaines après avoir été relâchée d’un centre de détention pour immigrants illégaux situé à Dilley, au Texas.

La mère de 19 ans Yazmin Juarez et son avocat affirment que les services de l’immigration et ceux qui étaient responsables de ces prisons n’ont pas fourni les soins adéquats alors que l’enfant souffrait d’une grave infection respiratoire.

«Le gouvernement américain avait le devoir de fournir à cette petite fille des conditions de vie sûres et salubres et des soins médicaux appropriés, mais sans succès, ce qui aura des conséquences tragiques», a déclaré l'avocat R. Stanton Jones dans un communiqué.

«Mariee est entrée au centre de détention de Dilley en bonne santé et 20 jours plus tard, elle en est sortie avec une infection respiratoire grave. Mariee est décédée avant son deuxième anniversaire parce que l’ICE (le Département des douanes et de la protection des frontières) et d’autres personnes responsables des soins médicaux avaient omis de respecter les normes de base de soins alors que son état se détériorait rapidement et que sa mère, Yazmin, implorait pour obtenir de l'aide», rapporte CNN.

Des agents de l'immigration ont arrêté la mère et la fille en mars après leur arrivée du Guatemala et leur passage aux États-Unis par le fleuve Rio Grande.

«Dans l'établissement, l'enfant est devenue de plus en plus malade et sa mère a demandé à plusieurs reprises des soins de santé pour sa fille. Des médicaments lui ont été prescrits, ce qui n'a pas amélioré son état», a déclaré son avocat.

Dès leur sortie du centre, la mère a emmené sa fille au New Jersey, où vit sa mère, et a consulté un médecin le lendemain.

Hospitalisée six semaines

La fillette a été hospitalisée pour une insuffisance respiratoire pendant six semaines et est décédée à l'hôpital pour enfants de Philadelphie le 10 mai, selon l'avocat de Juarez.

«Quand il est devenu évident que Mariee était gravement malade, l’ICE a simplement renvoyé la mère et sa fille», a déclaré l’avocat.

CNN a contacté l’ICE (le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis) qui supervise le contrôle des douanes et de la protection des frontières, ainsi que le contrôle de l'immigration.

Le département a refusé de commenter, citant le litige en instance.

«Toutefois, l'absence de commentaire ne doit pas être interprétée comme un accord ou une stipulation avec l'une quelconque des allégations», a déclaré le CBP dans un communiqué.

«Dans le cadre de la mission de sécurité intérieure du DHS, nos agents de maintien de l'ordre qualifiés adhèrent à la mission du ministère, respectent nos lois tout en continuant d'assurer la sécurité de notre pays.»