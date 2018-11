Quand l’eczéma ruine la vie d’une enfant

Ma fille a commencé la maternelle en septembre. C’est une enfant fragile qui fait des poussées d’eczéma dès qu’elle ressent un stress. Pas besoin de vous dire que les camarades ne se gênent pas pour lui dire qu’elle est repoussante avec ses plaques rouges ou encore à cause de la crème hydratante dont je lui couvre les bras et les jambes pour éviter les poussées. Comment faire pour aider ma petite puce à ne pas complexer ?

Il faut travailler à ce que votre fillette apprivoise sa peau qui est différente de celle des autres, et la rendre consciente que cette affection n’a rien de grave, que ça n’est pas contagieux et que la crème a pour but d’empêcher les poussées de rougeurs de se produire. Avec l’appui de l’éducatrice, plus elle ira spontanément au-devant de ses camarades pour les informer de sa condition, moins elle vivra de discrimination.