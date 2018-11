[QUIZ] Réponds à ces 8 questions pour savoir quelle comédie romantique te représente le mieux

Quiz

Choisis un gars dans «Chilling Adventures of Sabrina»

Quel est ton plus grand défaut en amour?

Quel est ton plus grand but dans la vie?

Qu’est-ce qui est le plus important pour toi chez un partenaire romantique?

Quel stéréotype de comédie romantique ressemble le plus à ton/ta meilleur(e) ami(e)?

L’ami(e) edgy et unique qui défie les conventions

La personne avec qui faire la fête et qui ne prend rien au sérieux

Comment décrirais-tu ta relation la plus récente?

The Holiday

To All the Boys

Crazy Stupid Love

Trainwreck

The Kissing Booth

Tu es The Holiday! Tu es plutôt vieux jeu, mais ultra optimiste. Quand la vie te met des bâtons dans les roues, tu te relèves vite. Tu recherches le grand amour, quelqu’un avec qui lire un livre sur le bord du feu et avec qui élever un Golden Retriever. Et ça s’en vient!

Tu es To All the Boys I’ve Loved Before! Tu es un/une éternel(le) romantique. Tu es du genre à tomber en amour 6 fois par jour avec des inconnus que tu croises dans la rue. Mais ce que tu ne sais pas encore, c’est que «the one» est probablement déjà dans ta vie, mais tu ne le réalises pas! Écris-lui donc une lettre.

Tu es Crazy Stupid Love! Tu es un vrai «Don Juan». Séduire, c’est ton plus grand talent, tu peux même le faire les yeux fermés. Personne ne résiste à ton charme, sauf cette personne spéciale qui voit clair dans ton jeu. Cette personne-là, ne la laisse jamais partir!

Tu es Trainwreck! Bon, tu es peut-être dans une drôle de phase de ta vie. Tu te sens un peu perdu(e) et ce n’est pas grave! Continue de t’amuser tout en travaillant fort et les choses, comme la job et l’amoureux(se) de tes rêves, vont arriver toutes seules.

Tu es The Kissing Booth! Tu es dans un point tournant de ta vie et ça fait un peu peur. Tu es déchiré(e) entre ton passé et ton futur, mais en étant honnête avec tout le monde autour de toi, tu n’auras pas à choisir. Tu pourras balancer les deux côtés de ta vie, sans avoir à faire de sacrifices. Tout va bien aller !

