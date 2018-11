Son nom se trouve sur la planète Mars­

Il fait partie des deux millions de personnes de partout dans le monde dont la NASA a récolté les noms et les a gravés sur un disque dur intégré à la sonde InSight.

Un sismomètre creusera le sol à une profondeur de 3 à 6 mètres et « écoutera » le cœur de la planète. Il prendra également sa température pour savoir s’il s’agit d’un cœur solide ou liquide.

« J’avais un télescope et je regardais la Lune et les planètes », a-t-il expliqué. Même s’il n’a jamais voulu devenir astronaute, il aurait fait volontiers un voyage spatial si on le lui avait proposé.