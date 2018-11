Sonia Benezra, fière de «Tout le monde aime»

Sonia Benezra ne se lasse pas de le répéter : «Tout le monde aime» est une émission qui lui colle à la peau, le genre de concept dont elle rêvait depuis longtemps.

Ce dimanche, 2 décembre, à 21 h, à TVA, Michel Louvain sera l’invité d’honneur de «Tout le monde aime», et Sonia Benezra s’émeut d’avoir réussi à provoquer des rencontres entre le monument qu’est Michel Louvain et de jeunes loups récemment arrivés dans le milieu artistique, comme Ludovick Bourgeois.

«Je me sens bien dans cette émission, souligne l’animatrice de 58 ans. Pour moi, ce sont des retrouvailles avec des artistes que j’ai côtoyés pendant 30 ans. Je trouve aussi qu’on vit dans une planète difficile, douloureuse, pleine de problèmes. Ça fait du bien de regarder une émission qui n’est pas compliquée, qui est juste remplie d’amour. Je pense qu’on en a besoin.»

«Je me souviens, quand j’étais petite fille, on regardait "The Ed Sullivan Show", avec ma mère, mon père et mes sœurs. Il y en avait pour toutes les générations. "Tout le monde aime", c’est le même style. C’est authentique, rempli de moments de joie, d’instants émouvants et surprenants. On sent la fragilité des artistes», ajoute celle qui se dit en outre inspirée par le lieu de tournage de son nouveau rendez-vous, le Théâtre Impérial, qu’elle compare aux grandes scènes de Broadway.

«De son fond»

Qui plus est, badine Sonia Benezra, «Tout le monde aime» lui permet de mettre de l’avant le côté enveloppant et chaleureux de sa personnalité, pour lequel on l’a très souvent taquinée. Rappelons-nous la délicieuse parodie que Dominique Michel avait commise d’elle au «Bye Bye 1993». Longue perruque noire sur la tête, la comédienne scandait alors, avec une voix haut perchée, que son amour du public et de ses invités venait «de [son] fond», une phrase avec laquelle Sonia Benezra a dû vivre par la suite et qu’elle traîne encore aujourd’hui... même si elle n’avait jamais prononcé ces mots à la télévision à l’origine!

«On ne peut pas me reprocher d’aimer trop, parce que l’émission s’appelle "Tout le monde aime", rigole la principale intéressée. C’est mon travail d’aimer tout le monde! Mais, quand on m’arrête dans la rue pour me demander si ça vient "de mon fond", je dois répondre que je n’ai jamais dit ça. Puisque c’est compliqué à expliquer, je me suis approprié l’expression. C’est hilarant, parce que les gens pensent vraiment que c’est moi qui ai sorti ça... Mais je comprends que je suis facile à imiter, avec les tournures de phrases, l’accent et les cheveux. Moi aussi, j’aurais du plaisir à m’imiter, si je n’étais pas moi!»

Séries américaines

Si «Tout le monde aime» pose un terme à une absence de six ans de Sonia Benezra devant les caméras – elle n’était plus à l’antenne depuis la fin de «Benezra reçoit», à MusiMax, en 2012 –

la période de disette n’a pas dégoûté la dame du médium qu’est la télévision, loin de là, elle qui se dit passionnée du petit écran.

«Je n’abandonnerai jamais la télévision, souffle-t-elle. Je sais qu’on peut écouter des émissions sur le web, mais ça ne me tente pas! Je suis ancienne à ce niveau-là. Quand j’ai le temps, j’aime écouter des séries américaines, comme "The Handmaid’s Tale" et "The Affair". Je pitonne, je passe du français à l’anglais, j’ai même des postes en espagnol. Et, parfois, même avec toutes ces chaînes, il n’y a rien à voir!»

-«Tout le monde aime», dimanche, à 21 h, à TVA.