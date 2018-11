Surveillance accrue autour de boucheries

DRUMMONDVILLE | Cinq boucheries vandalisées la semaine dernière à Drummondville bénéficieront d’une surveillance policière accrue, et des caméras seront installées pour maximiser la sécurité.

Luc Gervais, propriétaire de La Bouchée d’Or, à Drummondville, a été la cible de vandales dans la nuit du 21 au 22 novembre derniers. Il fera installer des caméras. Quatre autres commerces de viande du Centre-du-Québec ont subi le même sort. Les policiers leur ont dit qu’ils allaient être plus présents près des commerces.

« Être prêt à faire tuer et faire souffrir d’autres êtres sensibles pour simplement en consommer les chairs et sentir le bon goût de leur corps dans notre palais, c’est cela qui est extrémiste et radical », a dit un activiste français, Yves Bonnardel.