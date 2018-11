Un guichet automatique donne beaucoup trop d’argent!

Un guichet automatique est devenu soudainement très populaire à Houston au Texas, dimanche soir, alors que des billets de 100 $ étaient distribués par erreur au lieu de 10 $.

La rumeur s’est propagée et une file d’attente imposante s’est formée, et des querelles ont éclaté parmi ceux qui espéraient probablement mettre la main sur la cagnotte, rapporte The Independant.

10 millions $ enfouis dans leur cour

Les troubles ont amené les policiers du shérif à intervenir afin de disperser la foule, avant de mettre la foule hors service, a rapporté la chaîne de télévision locale ABC 13.

On ne sait pas combien d'argent Bank of America a perdu lors de l'incident, mais les quelques chanceux qui ont réussi à se rendre au guichet automatique à temps ont été informés qu'ils ne seraient pas obligés de redonner les sommes.

«C’était un incident survenu à un seul guichet automatique à Houston, causé par un fournisseur qui avait chargé à tort des billets de 100 dollars à la place de billets de 10 dollars. Nous avons résolu le problème», a déclaré la banque dans un communiqué.

«Les clients seront en mesure de garder l'argent supplémentaire distribué.»

La décision de Bank of America de ne pas poursuivre ceux qui ont tiré parti de l’erreur est un geste inhabituel: certaines sociétés de services financiers aux États-Unis ont déjà intenté des poursuites judiciaires pour des incidents similaires.

En février de cette année, la Central National Bank, basée au Kansas, a poursuivi un client qui avait retiré des milliers de dollars après avoir découvert qu'un guichet automatique à Wichita distribuait 100 dollars au lieu de 5 dollars.