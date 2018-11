Un retour au jeu réussi pour Auston Matthews

Au grand plaisir de la foule, l’attaquant Auston Matthews a récolté deux buts et une mention d’aide à son retour au jeu, mercredi soir à Toronto, dans un gain de 5 à 3 des Maple Leafs contre les Sharks de San Jose.

Matthews disputait alors un premier match depuis le 27 octobre, lui qui a raté 14 rencontres en raison d’une blessure à une épaule.

L’Américain, qui totalise maintenant 19 points en 12 parties cette saison, n’a pas mis de temps à retrouver sa touche. Il a d’abord profité d’un jeu de puissance des Maple Leafs, dès la quatrième minute, pour servir une belle passe à John Tavares, qui a enfilé l’aiguille.

Un peu plus tard en première période, encore en supériorité numérique, Matthews a lui-même déjoué le gardien Aaron Dell à l’aide d’un tir vif. Il a obtenu son second but de la rencontre, au troisième tiers, lorsqu’on a conclu qu’il a fait dévier un tir d’Andreas Johnsson.

Le retour de Matthews semble avoir insufflé de l’énergie supplémentaire à certains coéquipiers. Tavares a terminé la soirée avec deux buts tandis que Mitchell Marner a obtenu trois mentions d’aide.

Le trophée Maurice-Richard?

Avec 12 buts en autant de matchs, le retour réussi de Matthews relance le débat cherchant à savoir s’il pourrait obtenir le trophée Maurice-Richard, remis au meilleur franc-tireur, au terme de la saison.

À la suite de son absence de plusieurs semaines, Matthews aura fort à faire pour rejoindre les meneurs actuels, soit David Pastrnak (Bruins), Jeff Skinner (Sabres) et Patrik Laine (Jets), qui comptent 19 buts chacun.

Dans la rencontre de mercredi, Patrick Marleau a été l’autre buteur des Maple Leafs. En marquant contre les Sharks, son ancien club, le vétéran a maintenant marqué contre les 31 formations actuelles de la Ligue nationale.

Thomas Hertl, Joe Pavelski et Melker Karlsson ont assuré la réplique pour les Sharks. Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a ainsi bloqué 38 des 41 rondelles dirigées vers lui tandis que Dell a conclu sa soirée avec 24 arrêts.

Les Leafs, qui ont obtenu une troisième victoire consécutive, conservent une fiche de 18-8-0 depuis le début de la saison.