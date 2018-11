Voici tous les détails croustillants sur la finale de «XOXO» diffusée ce soir

Si vous suivez un peu XOXO, vous savez que l’aventure est terminée pour une grande partie des célibataires sauf deux couples, qui ont réussi à se hisser jusqu’en finale.

Comme il ne reste plus que quatre personnes dans les penthouses, plusieurs se demandent comment va se dérouler l’épisode final. Heureusement pour vous, on a toutes les réponses.

Avant de connaître qui sera LE couple gagnant cette année, Nathan + Cindy-Ann et Manuel + Selma Rose seront confrontés aux célibataires évincés qui, eux, ont pu voir toutes les émissions depuis leur départ des penthouses et en auront sûrement (très) long à dire!

Anouk animera ces retrouvailles où le ton et les larmes risquent de monter, si on se fie aux images que TVA a dévoilées. Dans les extraits, on peut voir Valérie émue aux larmes en parlant de Mathieu, car elle avoue s’être fait briser le cœur. On entend également Jake accuser Molly de lui avoir sauté dessus (on se souvient que les deux s’étaient frenchés, malgré que Jake était affiché avec Léane) et Molly répliquer que les morsures qu’elle avait dans le cou n’étaient pas arrivées toutes seules... Ça brasse!

C’est donc à la lueur des informations dévoilées par les ex-candidats que les Québécois auront à voter pour leur couple préféré XOXO. Dès le début de l'émission à 19h30, ils pourront le faire de TROIS façons:

Par téléphone résidentiel en composant le 1-900-456-9999

en composant le 1-900-456-9999 Pour voter pour SELMA-ROSE ET MANUEL faites le 1, pour voter pour CINDY-ANN ET NATHAN , faites le 2

faites le 1, pour voter pour , faites le 2 Par messagerie texte en textant le numéro du couple de votre choix au 898989

en textant le numéro du couple de votre choix au 898989 Et sur Instagram, sur le compte officiel de XOXO, en participant au sondage publié en « Story »

Des frais de 1$ pourront s'appliquer pour le vote par téléphone, mais il sera entièrement gratuit sur Instagram.

C'est à ne pas manquer dès 19h30 sur les ondes de TVA!