Volkswagen confirme le nom de son prochain VUS

Dans la foulée des annonces du Salon de l’Auto de Los Angeles, Volkswagen a confirmé que son prochain VUS à être commercialisé en Amérique du Nord s’appellera l’Atlas Cross Sport.

Comme son nom l’indique, le Volkswagen Atlas Cross Sport sera très similaire à l’Atlas, le gros VUS à trois rangées du constructeur allemand. Les deux modèles seront d’ailleurs assemblés à la même usine, à Chattanooga dans le Tennessee.

À LIRE AUSSI: Volkswagen présente le concept I.D. BUZZ Cargo à Los Angeles

À LIRE AUSSI: 10 VUS qu'on aimerait avoir chez nous

Un peu plus court, l’Atlas Cross Sport offrira une configuration à cinq passagers. On s’attend à ce qu’il sot équipé des mêmes composantes mécaniques que l’Atlas, soit un moteur à six cylindres de 3,6 litres.

Lors d’un premier contact avec le concept de ce modèle auquel avait assisté notre collègue Gabriel Gélinas, Volkswagen avait aussi évoqué la possibilité d’éventuellement intégrer une variante hybride ou même hybride rechargeable à l’équation.

Faudra toutefois s’armer de patience, parce que le dévoilement du modèle de production du Volkswagen Atlas Cross Sport ne se fera pas avant l’hiver 2019-2020.

Un autre VUS plut tôt que tard

En plus de l’Atlas Cross Sport, le responsable des communications de Volkswagen a confirmé que Volks travaillait aussi au développement d’un autre «VUS» qui deviendrait le plus petit de la marque. Après tout, Volkswagen ne présente actuellement aucune compétition face aux Honda HR-V, Mazda CX-3 et Ford EcoSport de ce monde.

En Europe, Volkswagen a récemment présenté le T-Cross, un modèle qui répondrait bien à ces critères. Toutefois, il semblerait que ce soit un autre véhicule qui aura à remplir ce mandat pour le marché nord-américain.

Volkswagen semble aussi caresser l’idée de commercialiser une camionnette, présentée comme concept au printemps dernier sous le nom Tanoak. Celle-ci partagerait plusieurs de ses composantes avec l’Atlas et le nouvel Atlas Cross Sport. À suivre!