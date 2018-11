C’est le moment de l’année où, comme la cigale qui vit tout l’été au pays des fourmis, je me mets à penser qu’il faut faire quelques économies avant la belle période des Fêtes, qui s’en vient à grands pas.

Alors, je me mets aux fourneaux avec des recettes économiques. Je pense à la cuisine du passé, pas si éloignée tout de même, où le steak haché sauvait les repas de fins de mois et les enfants de la disette.

Les boulettes de viande, peu importe leurs origines, sont toutes nées du besoin de faire beaucoup avec peu. En ajoutant des œufs, de la mie de pain, du liquide à la viande, on fait des économies. Je sais que nous préférons dire que nous y ajoutons de la saveur et du moelleux. Donc, en novembre, j’y vais fort sur les boulettes.

Ce soir, des boulettes aux fines herbes à la sauce tomate épicée ; et demain soir, un ragoût de boulettes que j’embellirai de crème fraîche, rien que pour leur donner un petit frisson de bonheur.

Lorsque vous trouverez une recette qui plaît à votre famille, pensez à varier la sauce, les légumes et les épices. Préparez-en des tonnes avec les enfants par un samedi de tempête et gardez-les au congélateur.

Boulettes à la sauce épicée

La sauce Tabasco peut être remplacée par du piment d’Espelette ou un autre piment de votre choix.

Portions : 6

Préparation : 30 min

Réfrigération : 30 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

► Boulettes

3 tranches de pain blanc, sans la croûte

60 ml (¼ tasse) de lait

675 g (1½ lb) de bœuf haché

1 oignon, pelé et haché finement

1 c. à t. de sel d’ail

1 c. à t. d’origan séché

2 c. à s. de persil haché

1 c. à s. de cumin moulu

1 gros œuf

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

► Sauce

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et émincé

1 gros poireau, émincé

500 ml (2 tasses) de coulis de tomates

3 c. à s. de raisins secs

250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf

3 gouttes de sauce Tabasco

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un bol, tremper le pain dans le lait 5 minutes.

2. Égoutter le pain et l’émietter. Transférer dans un grand bol. Ajouter la viande hachée, l’oignon, le sel d’ail, l’origan séché, le persil, le cumin et l’œuf. Mélanger et façonner des petites boulettes. Réfrigérer 30 minutes.

3. Préparer la sauce. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et le poireau. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter le coulis de tomates, les raisins secs, le bouillon et la sauce Tabasco. Porter à ébullition, en remuant. Saler et poivrer. Baisser le feu. Couvrir le poêlon. Laisser mijoter à feu très doux 10 minutes.

4. Retirer les boulettes du réfrigérateur. Dans un grand poêlon antiadhésif, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les boulettes et faire revenir à feu moyen 10 minutes. Transférer les boulettes cuites dans le poêlon de sauce. Mélanger. Cuire 10 minutes.

5. Retirer le poêlon du feu et servir les boulettes immédiatement.

Ragoût de boulettes à la crème

Un petit plat sympathique à garder sous la main pour les soirs frileux.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 1 h 25

Ingrédients

4 c. à s. d’huile végétale

2 oignons, hachés finement

2 gousses d’ail, hachées finement

2 carottes, pelées et en rondelles

8 champignons de Paris, hachés

750 ml (3 tasses) de bouillon de bœuf

1 c. à s. de paprika doux

1 c. à t. de paprika fumé

1 c. à t. de graines de carvi

900 g (2 lb) de boulettes de bœuf

6 pommes de terre moyennes, pelées et en quartiers

250 ml (1 tasse) de crème fraîche

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter les oignons, l’ail et les carottes. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter les champignons et faire revenir 5 minutes. Saler et poivrer. Verser le bouillon et porter à ébullition. Saupoudrer de paprika et de carvi. Baisser le feu. Laisser mijoter 10 minutes.

2. Ajouter les boulettes dans la casserole. Cuire 35 minutes. Ajouter les pommes de terre. Couvrir et cuire 20 minutes.

3. Ajouter la crème fraîche. Réchauffer en remuant 5 minutes. Servir.