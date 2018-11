10 séries sous-estimées sur Netflix que vous devez absolument écouter

Netflix produit énormément de contenus, alors c'est facile de perdre le fil. Il y a certaines séries qu'on voit passer depuis longtemps et qu'on finit par ne jamais écouter par manque de temps.

Certaines de ces séries oubliées méritent votre attention, autant que Stranger Things et Narcos.

Voici donc vos 10 prochaines séries préférées:

1. Atypical

Cette émission raconte l’histoire de Sam, un jeune homme autiste âgé de 18 ans qui aimerait commencer à rencontrer des filles, mais il ne sait pas comment s’y prendre. C’est adorable, touchant et drôle!

2. Chewing Gum

Tracy est toujours vierge à 24 ans et elle veut remédier à la situation. Cette émission hilarante dans laquelle les personnages parlent souvent à la caméra a maintenant trois saisons, dont les deux premières sont disponibles sur Netflix.

3. Love

Love raconte l’histoire de Mickey et Gus, deux jeunes adultes dans des mauvaises périodes de leur vie qui tombent en amour. C’est excellent, drôle et très #relatable. Il y a trois saisons, toutes aussi bonnes les unes que les autres.

4. Dear White People

Cette émission, au titre semi-controversé, montre la réalité des tensions raciales aux États-Unis dans le contexte d’une université prestigieuse. La première saison est meilleure que la deuxième, mais ça vaut la peine de la regarder pour les acteurs qui sont magnifiques.

5. Kim’s Convenience

Cette série canadienne raconte l’histoire de la famille Kim, des Canado-Coréens qui possèdent un dépanneur. Les parents et les enfants ne s’entendent pas toujours, puisqu’ils ont grandi dans des environnements différents, ce qui crée des situations hilarantes.

6. The End of the F***ing World

Cette émission britannique assez edgy suit un adolescent psychopathe qui choisit une fille de son école dans le but de l’assassiner. Finalement, ils partent en roadtrip et tombent en amour et ça devient un espèce de Bonnie et Clyde, mais version Tim Burton.

7. Everything Sucks

Au grand désarroi des fans, la série Everything Sucks a été annulée après une seule saison, mais les 10 épisodes qui sont disponibles sont magiques. En gros, c'est l'histoire d'une ado au secondaire dans les années 90 qui tente d’accepter son homosexualité. C’est une histoire classique, mais les personnages très attachants rendent le tout très spécial.

8. Friends from College

Un groupe d’amis de l’université sont maintenant dans la quarantaine et tentent d'entretenir leur amitié, même s'ils ne sont pas tous rendus au même endroit dans leur vie. Certains ont des enfants, d’autres non, et plusieurs ont même une relation extra-conjugale depuis des années. La deuxième saison a été annoncée pour le 11 janvier 2019. À voir absolument!

9. On My Block

Encore une histoire dans une école, mais cette fois, ça se déroule dans les quartiers défavorisés. Ce fut l’une des séries les plus populaires de 2018, mais étrangement, on n'en entend jamais parler! La saison deux a été confirmée, on a déjà hâte!

10. Lovesick

Lovesick raconte l’histoire d’un jeune homme qui, après avoir reçu un diagnostic de maladie transmise sexuellement, est forcé de reconnecter avec toutes ses anciennes conquêtes. Cette épreuve n’est que l’élément déclencheur vers sa réalisation qu’il a peut-être des sentiments pour sa meilleure amie qui est sur le point de se marier. Il y a trois saisons sur Netflix et, jusqu’ici, aucun plan pour une quatrième.

