10e Ave ouvre son propre studio

La maison de production 10 e Ave, qui a dessiné les films d’animation La légende de Sarila, Le coq de St-Victor et Nelly Simon : Mission Yéti, a désormais son propre studio pour créer les personnages de ses prochains longs métrages.

Une équipe de six créateurs, les chefs des différents départements, est même déjà à l’ouvrage dans cette « unité de fabrication », située sur la Grande Allée. Baptisé 10 e Ave Animation, ce studio aura pour premier mandat de donner vie aux héros de Félix et le trésor de Morgäa, le prochain projet piloté par la boîte de production de Québec.

« Ils font maintenant partie de l’équipe. Ce n’est pas une relation client. C’est un essai. On va voir ce que ça va donner », dit-elle.

« On n’a pas le choix. Il y a des endroits où on présente des démos sans même qu’un scénario ne soit écrit. En dessins animés, qu’on le veuille ou non, une image vaut mille mots. »