5 restos «WOW» où bruncher avec vos préfs cet hiver

Bruncher est une excuse parfaite pour potiner, manger beaucoup trop de petites patates et surtout passer du temps avec les gens que l’on aime.

Pour une raison inexpliquée, le fait de discuter autour d’une assiette d’œufs tournés, bacon, saucisses nous permet de vivre pleinement notre vie. À Montréal, bruncher n’est pas une activité à prendre à la légère.

Voici donc 5 bonnes adresses où aller bruncher en gang.

1. Le Passé Composé

La réputation du restaurant Le Passé Composé n’est plus à faire. Avec ses décadentes assiettes d’œufs bénédictines, son délicieux jambon et son service toujours impeccable, c’est l’endroit parfait pour commencer son week-end du bon pied.

1310 boul. de Maisonneuve Est

2. Perles & Paddocks

Le décor magnifique du Perles & Paddock vous laissera certainement sans mots, mais c’est principalement pour sa cuisine savoureuse que les gens s’y donnent rendez-vous. Vous y trouverez un menu brunch durant les week-ends composé de tartiflettes, de gaufres, de toasts à l’avocat... Le choix ne sera pas facile à faire.

403 rue des Seigneurs

3. La Récolte Espace Locale

La Récolte Espace Locale fait encore partie de ces petits bijoux méconnus du grand public. Avec son menu fait uniquement d’ingrédients locaux et ses vins d’importation privée, c’est une belle adresse pour bruncher, mais aussi pour souper. Les assiettes y sont copieuses et parfaitement balancées. Un A+ sans hésitation!

764 rue Bélanger

4. Le Richmond

Pour une expérience de brunch complète et décadente, un arrêt au restaurant Le Richmond dans Griffintown s’impose. En plus de son menu de brunch classique, vous pourrez commander une assiette de prosciutto et melon en accompagnement et vous balader dans la portion «marché» du restaurant, histoire de faire quelques trouvailles gourmandes directement importées d’Italie.

377 rue Richmond

5. La Maison Publique

La Maison Publique épate avec son menu frais et savoureux les soirs, mais aussi durant les week-ends. Vous y trouverez des assiettes copieuses et bien carnivores, en plus d’une foule de délicieux cocktails qui accompagneront votre brunch à merveille.

4720 rue Marquette

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!