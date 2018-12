50 idées cadeaux pour votre amoureuse selon sa personnalité

Il a neigé. Instagram est rempli de photographies de sapin et de verres de lait de poule... Pas de doute, le temps des Fêtes est bel et bien de retour.

À LIRE AUSSI: 50 idées cadeaux pour votre amoureux selon sa personnalité

Si vous n’avez aucune idée de quoi offrir à votre amoureuse ce Noël, voici 50 propositions de cadeaux pour plaire à tous les types de femmes qui sont dans votre vie, et ce, peu importe votre budget.

Pour celle qui a toujours 1001 projets en tête

1. Le livre des road trip 42 $

Votre tendre moitié adore voyager? Offrez-lui ce magnifique livre qui lui donnera des inspirations pour votre prochain road trip ensemble! Le livre des road trip contient 1001 trajets de voiture à faire pour découvrir le monde à l'aide de son bolide. Plutôt que de choisir votre prochaine destination en défilant sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas piger une page de ce livre au hasard? Ça risque de faire de bonnes histoires à raconter à vos proches.

2. Un SmartHalo 159 $

Pour les amateurs de vélo, il existe un seul et unique cadeau qui soit à la hauteur ; le SmartHalo. Ce petit gadget qu’on installe sur le guidon de sa bicyclette vous indiquera votre trajet à l’aide d’indications lumineuses. Vous aurez aussi des notifications lorsque vous recevrez un message texte ou un appel alors que vous êtes en train de faire une balade. Et pour ceux qui craignent de se faire voler leur bolide, le SmartHalo agit également comme système d’alarme. Un incontournable pour les cyclistes montréalais!

3. Cette carte de MerciBonsoir «Noël ça rime avec cocktail» 6 $

Une carte qui fait sourire, c'est toujours un bon cadeau! Si votre douce est une «sorteuse», cette carte de souhaits de MerciBonsoir risque de la faire rire. Après tout, c'est vrai que «Noël ça rime avec cocktails»!

4. Un atelier pour confectionner son propre savon 70 $

Si elle a de la difficulté à tenir en place et qu'elle aime relever des défis, ces ateliers de fabrication de savon devraient la rendre heureuse. Voilà une activité écolo et vraiment agréable à faire à deux!

5. Du shampoing sec de Pépin 18$

Ce cadeau peut peut-être vous sembler plate, mais c'est une petite pensée parfaite à glisser dans le bas de Noël d'une fille qui est toujours sur la go! En plus, c'est fait par une compagnie locale!

6. Un cours d’initiation à la poterie chez Les Faiseurs 50$

La céramique est ultra tendance! Le charmant café-poterie Les Faiseurs, situé sur le boulevard Saint-Laurent, organise des cours d'initiation à la poterie parfaits pour apprendre les bases et voir si on aime ça. Votre douce repartira chez elle avec sa première oeuvre.

7. Une flasque en glitter 22 $

Urban Outfitters

Une flasque en glitter... C'est sans doute le cadeau idéal à glisser dans le bas de Noël de la fille qui aime faire le party!

8. Une horloge de Obiekt (pour être à l’heure) 219 $

Parce qu'une personne qui a 1001 projets en branle a besoin de savoir l'heure de temps en temps!

9. Un concert de l'OSM (prix variable)

Offrir un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal est toujours une bonne idée.

10. Un sac Matt & Nat 110 $

Un sac à dos parfait pour partir sur la go peu importe le moment de la journée!

Pour celle qui est «ben» dans ses pantoufles

11. Un couverture chauffante 30 $

Amazon

Il n'y a rien de mieux qu'une couverture chauffante pour passer à travers la saison froide. Votre frileuse favorite risque de crier de joie en déballant ce cadeau tout à fait à son image! Si elle aime les soirées collées à binge-watcher des séries sur Netflix, une couverture chauffante lui fera certainement très plaisir!

12. Une affiche de Bien à vous studio 50 $

Bien à vous studio

Il n'y a rien comme se faire un beau «nid» bien douillet durant la saison froide. Cette affiche de Bien à vous studio pourrait être exactement ce qui manquait au décor de votre douce.

13. Une tasse à café de YYY 58 $

Offrir de la céramique en cadeau est toujours une bonne idée! Les produits de la compagnie montréalaise YYY sont tout simplement magnifiques. Votre casanière sera sans doute très contente de pouvoir siroter son latté dans l'une de ces magnifiques créations locales.

14. Un porte-encens d’Atelier Dompierre 15 $

Pour ceux qui ont plus petit budget ou qui souhaite simplement offrir une «petite pensée», ce porte-encens de la compagnie montréalaise Atelier Dompierre est mignon et s'agencera à n'importe quel décor.

15. Une boîte gourmande de chez Oatbox (à partir de 25 $)

Recevoir une boîte gourmande de la compagnie Oatbox est toujours un plaisir! Vous y trouverez des granolas savoureux, des barres tendres et même une sélection de thés et de tisanes. Sachez qu'il est aussi possible d'offrir un abonnement à votre casanière afin qu'elle reçoive tous les mois des granolas différents!

16. Une bruine d’ambiance de Flambette 18 $

La compagnie montréalaise Flambette vend une tonne de produits qui sentent bon et qui se glissent particulièrement bien dans un bas de Noël. On dit ça comme ça!

17. Le lait de bain de Dot and Lil 20 $

Si votre douce aime relaxer, elle appréciera certainement le lait de bain de Dot&Lil!

18. Une chandelle qui sent doux de Esser 40$

Une chandelle qui sent bon, ça fait toujours plaisir! Les chandelles de Esser sont faites dans des petits pots mignons qui s'agenceront à n'importe quel décor.

19. Un abonnement à Netflix (prix variable)

Si votre pantouflarde est une adepte de Netflix, pourquoi ne pas lui proposer de payer son abonnement pour la prochaine année? Un cadeau pratique qui fait plaisir!

20. Une «pipe» pour fumer de la marijuana 119$

Votre douce consomme de la marijuana? Elle risque d'aimer cette pipe à pot ultra design.

Pour celle qui a toujours un petit creux

21. Une carte de souhaits très «brunch» de Darvee 6 $

Darvee

Parce que dans la vie, on a tous un peu besoin d'amour, de bonheur, de santé et de bacon!

22. Une tartinade au chocolat et sarrasin de Allo Simone (prix variable)

Oubliez le Nutella, les tartinades de la compagnie Allo Simone sont bien plus savoureuses! Elles sont disponibles dans plusieurs boutiques de Montréal et des environs (et en ligne).

23. Le livre (trop beau) de recettes Montréal l’hiver 32 $

Le magnifique livre de recettes Montréal l’hiver n’est pas seulement une collection de recettes, mais aussi une ode au temps froid bien de chez nous. C’est une œuvre magnifique à laisser traîner sur la table à café et à feuilleter le dimanche quand on a envie de cuisiner du comfort food.

24. Un abonnement au magazine Corsé (3 numéros) 45$

Les adeptes de la caféine se doivent d'avoir un abonnement au magnifique magazine Corsé. Ce dernier traite principalement du café sous toutes ses formes. Votre caféinomane favorite risque de sauter de joie en découvrant que vous l'avez abonné à ce magazine indépendant.

25. Un «sirop de Licorne» de Monsieur Cocktail 16,95 $

Ce sirop à base de fruits rouges est parfait pour faire des cocktails ultra funky! Et il se glisse aussi très bien dans un bas de Noël...

26. Un sac à lunch réutilisable en «papier» de Tokyo bag 29 $

Toujours dans l'optique d'être plus écoresponsables, les sacs à lunch de Tokyo bag sont à la fois pratiques et mignons. Un cadeau toujours agréable à recevoir!

27. Un couteau japonais (prix variable)

Si votre tendre moitié adore la cuisine, il ne serait pas surprenant qu'elle rêve secrètement de recevoir un couteau japonais. Ces derniers se détaillent souvent à plus de 1000 $, mais vous trouverez quelques options autour de 400 $ chez L'Émouleur.

28. Un planificateur hebdomadaire de repas 16 $

Buk & Nola

Parfait pour celle qui aime être organisée et faire de la «prep» le dimanche!

29. Un mini gaufrier en forme de cœur 19 $

Urban Outfitters

Avec ce gaufrier, elle vous fera certainement les plus beaux déjeuners au lit. Un cadeau autant pour elle que pour vous finalement!

30. Une affiche «pizza» 24 $

Urban outfitters

Cette affiche la fera certainement sourire!

Pour celle qui rêve secrètement d’être une #InstaBabe

31. Carte de souhaits Darvee 6 $

Darvee

Une carte pleine de # parfaite pour celle qui tripe sur Instagram!

32.Un masque à l’argile rose d’Australie 59 $

Ces masques à l'argile rose d'Australie sont partout sur les réseaux sociaux. Si votre douce aime essayer les nouvelles tendances beauté de l'heure, elle sera certainement ravie de recevoir ce cadeau!

33. Un coffret de rouge à lèvres inspirés de l’astrologie 75 $

L'astrologie est très tendance ces derniers temps. Si votre tendre moitié lit tous les matins son horoscope, un coffret de rouges à lèvres inspirés des signes astrologiques devraient lui plaire!

34. Un sac pour caméra Instax mini 29 $ ou une caméra Instax mini! 93 $

Urban Outfitters

Pour devenir une vraie #InstaBabe, votre douce aura besoin d'une caméra Instax mini. C'est un incontournable. Et pour transporter son nouvel appareil, elle aura aussi besoin d'un joli sac!

35. Des billets pour voir Loud au Centre Bell (à partir de 44 $)

Le rappeur québécois Loud a assurément le vent dans les voiles. C'est sans doute l'un des artistes qui fait le plus jaser au Québec présentement et gageons qu'il y aura une faune très enflammée au Centre Bell au mois de mai 2019. Votre douce voudra certainement faire partie du lot!

36. Un ensemble de flûtes à Champagne «extra» 49 $

Urban Outfitters

Pour mettre un peu de «wow» à vos party et flasher sur les réseaux sociaux, il lui faut absolument ces flûtes à champagne «extra»!

37. Une chemise Eliza Faulkner 189 $

Parce que tous les Instagrammeurs les plus «likés» portent les créations de Eliza Faulkner, votre tendre moitié rêve probablement elle aussi d'en posséder une.

38. Un chapeau très «royal» de Camille Côté 298 $

Les vraies fashionistas n'ont pas peur de porter un chapeau extravagant. Les créations de la Montréalaise Camille Côté risquent de permettre à votre amoureuse de faire le plein de «like» sur Instagram!

39. Un sac à main de Stowe 523 $

Bien que ce sac à main ne soit pas donné, les créations de la compagnie de Montréal The Stowe sont magnifiques et de très bonne qualité. Ce cadeau intemporel qui traversera les années et les changements de style est sans aucun doute un achat sensé, si on peut se le permettre.

40. Une veste kimono De l’Île X Kroy 150 $

La compagnie montréalaise De l'Île s'est associé avec la chanteuse Kroy afin de dévoiler un kimono complètement noir et brodé. Ce dernier peut facilement se porter à la sortie de la douche, en guise de robe avec un collant opaque ou encore comme veste. Une édition limitée qui risque de s'envoler rapidement!

Pour celle qui vit d’amour et d’eau fraîche (mais surtout d’amour)

41. Un chandail Easy Lovers Club 30 $ en solde

La compagnie montréalaise Easy Lovers Club offre des chandails humoristiques qui risquent de faire sourire votre grande romantique.

42. De la lingerie Ellesmere (à noter que les tailles de soutien-gorge vont jusqu’à G)

Recevoir de la lingerie est toujours agréable, surtout quand il s'agit des magnifiques créations d'Ellesmere.

43. Une bague ultra minimaliste de Maksym 60 $

En cas de doute, un bijou fait TOUJOURS plaisir.

44. Un appareil-photo jetable 18 $

Urban Outfitters

Les appareils jetables ont ce petit je-ne-sais-quoi de nostalgique qui rend tous les moments un peu plus importants. Offrez-en un à votre douce juste à temps pour qu'elle puisse immortaliser le jour de l'An.

45. Une barrette minimaliste d’Annie L'espérance 20,25 $

Cette barrette toute simple signée Annie L'espérence est peut-être le petit truc dont votre dulcinée rêvait depuis des lustres. À ce prix-là, il n'y a pas de raison d'hésiter!

46. Une chandelle «Fou de toé» des Têtes Brûlées 22 $

Une chandelle c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle devient une façon de dire «Je t'aime».

47. Une affiche de Atelier Retailles 30 $

La compagnie montréalaise Atelier Retailles fait de la magie avec du papier recyclé et des retailles de tissus. Quelques artisans montréalais ont d'ailleurs collaboré afin de créer des affiches uniques qui s'agenceront à n'importe quel décor.

48. Une petite boîte en verre 49 $

Urban Outfitters

Parfaite pour mettre des bijoux (ou des mots doux?), cette charmante petite boîte en verre se glisse à merveille dans un bas de Noël!

49. Une affiche de AMNL studio 50 $

L'artiste montréalaise derrière le projet AMNL Studio est plein de talents. Ses affiches sont vendues en édition limitée et sont numérotées. Offrir une oeuvre d'art n'aura jamais été aussi abordable!

50. Une enseigne lumineuse pour écrire des mots doux (en solde à 49 $)

Urban Outfitters

Votre romantique préférée sera certainement ravie de recevoir une enseigne lumineuse. Vous pourrez lui laisser des mots doux pour la faire sourire!

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!