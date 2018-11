CARON (née POIRIER)

Marie-Paule



À Montréal, le 22 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Paule Poirier, conjointe de Jean-Paul Caron. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Poirier et de feu madame Yvonne Lévesque.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine (feu Yves Nerron) et Michèle (Alain Bouchard); ses petits-enfants, Jean-Yves Nerron (Marie-Pierre Paquette), Marie-Pierre Nerron (Patrick Perreault) et Martine Bouchard (François Savard); ses arrière-petits-enfants, Oscar et Zoé Perreault; ses belles-soeurs, Rita, Jeannine et Gisèle Caron; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille remercie toute l'équipe du CHSLD Légaré pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 1er décembre 2018 de 13 h à 15 h. Une liturgie sera célébrée à 15 h au complexe funéraire.Pour rendre hommage à Madame Poirier, nous vous invitons à visiter le site internet de memoria.caVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.