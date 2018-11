Voyez la dernière entrevue David Saint-Jacques avant son voyage dans l'espace

«Je suis comme un alpiniste au dernier jour d'une longue ascension.» Après des années de préparation, l'astronaute canadien David Saint-Jacques s'apprête à entamer son long voyage vers la Station spatiale internationale où il passera les six prochains mois.

Même si ces expéditions sont planifiées au quart de tour, celui qui sera le neuvième astronaute canadien à aller dans l'espace admet qu'il ne se sentira probablement jamais entièrement prêt.

«Je suis prêt dans le sens où j'ai passé tous mes cours, mais est-ce que je suis vraiment prêt à aller dans l'espace? Je ne sais pas si on n’est jamais prêt à ça. C'est comme le premier voyage qu'on fait. Les jeunes rêvent tous de voyager et, éventuellement, on a la chance de le faire. On se rend compte qu'on n'est pas prêt, mais que dans le fond on l'était parce qu'on s'adapte», a confié M. Saint-Jacques lors d'une dernière entrevue aux médias depuis Baïkonour, au Kazakhstan, à quatre jours de son départ.

«Le plus grand défi, évidemment, ça va être de m'adapter à ce à quoi je ne suis pas préparé, par exemple, la vie en microgravité, l'organisation à bord et surtout ces vues époustouflantes de notre planète vue de là-haut.»

Au revoir à sa famille

Comme il est déjà en quarantaine, David Saint-Jacques n'aura pas l'occasion de serrer ses proches de nouveau d'ici son départ prévu pour lundi, 6h31, heure du Québec. Il a donc dû expliquer à ses jeunes enfants qu'il ne les verrait pas en personne avant plusieurs mois.

«Mes enfants sont petits, alors on s'est efforcé de faire une dernière journée la plus normale possible. C'est plus rassurant pour eux. J'ai essayé de leur faire comprendre que je partais pour un très long voyage, qu'on allait pouvoir se voir, mais pas s'embrasser. Ils ont compris.»

L'astronaute pourra quand même garder contact avec sa famille grâce à la technologie à bord de la Station spatiale, dont le système de vidéoconférence.

«Ce que nous disent les vétérans qui reviennent c'est qu'on ne se sent pas vraiment isolé des nôtres. C'est une expérience humaine tellement intense dans l'équipage, entre nous, qu'on ne se sent pas seul là-haut.»

Prendre le temps d'apprécier le moment

Malgré l'incident d'octobre dernier au cours duquel une défaillance de moteur a forcé un autre équipage d'un vaisseau Soyouz à revenir sur Terre et qui a passé bien près de retarder son départ, David Saint-Jacques ne redoute pas le décollage de la fusée qui le mènera à des centaines de kilomètres d’altitude.

«Ce n'est pas vraiment une source de peur. S'il y a une chose dont j'ai peur, peut-être, connaissant ma personnalité je suis le genre de personne qui, lorsque j'ai une tâche à faire, je m'enfouis dedans. J'espère avoir la lucidité, de temps en temps, de lever la tête, de regarder autour, d'apprécier le moment et de prendre le temps de réaliser la valeur de ce qui se passe; l'aspect extraordinaire de l'expérience.»

L'astronaute qui célébrera son 49e anniversaire dans l'espace explique que ses collègues et lui sont malgré tout préparés au pire.

«On se méfie de la pensée positive. Il ne faut pas juste espérer que tout va bien aller. Il faut aussi passer du temps à se demander ce qui se passerait si ça allait mal, encore pire et encore, encore pire, et qu'est-ce qu'on ferait? Une fois qu'on a envisagé le pire, qu'on est convaincu qu'on saurait quoi faire, là, on espère que tout va bien.»

Recherches scientifiques

Recruté par l'Agence spatiale canadienne en 2009, David Saint-Jacques profitera de son séjour dans l'espace notamment pour mener une étude sur les effets de la microgravité sur le corps humain, mais aussi sur la télémédecine qui s'applique aussi bien dans l'espace que près de chez nous.

«Comment peut-on pourvoir des soins de santé lorsque le médecin et le patient sont très, très loin l'un de l'autre? Ça s'applique en orbite pour les astronautes en mission, mais aussi pour les gens qui sont dans des régions éloignées comme les villages dans le Nord, par exemple», explique M. Saint-Jacques, qui a notamment été médecin dans le Nord-du-Québec.

L'astronaute estime cependant que sa tâche la plus compliquée sera d'arrimer le vaisseau Soyouz à la Station spatiale internationale.

«Ça fait déjà deux ans que je m'entraîne pour être copilote de la fusée. C'est deux ans d'entraînement pour un événement qui va durer à peu près dix minutes, mais c'est de loin la phase la plus dangereuse à une mission, la plus complexe aussi», estime David Saint-Jacques.