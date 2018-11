GRENIER, Alfred



À Ste-Adèle, le 27 novembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Alfred Grenier, époux de feu de Mme Malvina Foisy.Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Henriette (Gilles), Charles (Fernande), Henri (Nicole) et André (Dominic), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au955, RUE GRIGNONSTE-ADÈLE, QCvendredi, le 30 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Samedi, le 1er décembre, le salon ouvrira à 8h30. Les funérailles seront célébrées à 10h en l'église Ste-Marguerite.