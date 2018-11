Agenda du week-end

Noël dans le parc

Photo courtoisie

À partir de samedi et jusqu’au 25 décembre, Noël dans le parc est de retour dans trois lieux de la ville : à la place Émilie-Gamelin, au parc des compagnons de Saint-Laurent et au parc Lahaie. On pourra assister gratuitement à plus de 100 spectacles et animations. Samedi, on entendra Damien Robitaille, la famille Ouellette, Bernard Adamus, etc. Dimanche, ce sera autour de Maria Cannelloni, des fées de Noël, de Chante ta voix et de plusieurs autres. Pour soutenir ce festival, on peut acheter un sapin dans un des parcs ou même en ligne, et le faire livrer chez soi. La porte-parole est Mara Tremblay.

Le souk@sat

Photo souk@sat

Jusqu’à dimanche, le meilleur du design montréalais s’expose à la Société des arts technologiques (1201, boulevard Saint-Laurent). Horaire : vendredi, de 12 h à 21 h, samedi et dimanche, de 12 h à 19 h. Gratuit et idéal pour des emplettes de Noël originales.

À la TOHU

Photo Chloé Beaulac

L’artiste Chloé Beaulac expose ses œuvres jusqu’au 18 décembre. De plus, le spectacle Passagers de la compagnie Les 7 doigts est présenté jusqu’au 5 janvier. Le prétexte : le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon de train. On y combine cirque, danse, expression physique, musique et projections. Tarifs : entre 15 et 46 $.

Au Musée McCord

Photo Agence QMI, Nadia Lemieux

Le musée McCord présente plusieurs expositions en cette période : l’installation Ombres sans frontières, l’exposition permanente Porter son identité. La collection des premiers peuples, ainsi que Marisa Portolese, Dans le studio avec Notman. On peut également revivre la féérie des vitrines d’Ogilvy désormais installées au musée. Dehors, on verra gratuitement Le moulin dans la forêt. À l’intérieur, on découvrira Le village enchanté, selon les tarifs du musée.

Au théâtre Outremont

À la recherche d’un cadeau de Noël expérience ? Consultez le site du théâtre Outremont, car on y propose des spectacles doubles à offrir. Ainsi, vous pourriez obtenir des billets pour Entre vous et nous (qui réunit Martine St-Clair, Marie-Michèle Desrosiers, Luce Dufault et Marie-Élaine Thibert), le 28 février, et Yves Duteil, le 26 mars. Ce dimanche, à 11 h, on présente Pierre et le pou aux enfants de 5 à 10 ans dans la grande salle. Tarif : 10 $.