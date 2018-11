Aide de 10 millions $ à Capitales Médias: nouveau revers judiciaire pour le gouvernement

MONTRÉAL – L’État québécois a une nouvelle fois été débouté en cour dans sa volonté de ne pas dévoiler les modalités de l’aide financière gouvernementale de 10 millions $ accordée au Groupe Capitales Médias (GCM).

Après la Cour supérieure, c’est le plus haut tribunal de la province qui n’a pas retenu les arguments de la procureure générale.

Le juge Stephen W. Hamilton de la Cour d’appel a rejeté jeudi la requête déposée par le gouvernement du Québec pour permission d’appeler de la décision de la juge Kirkland Casgrain rendue en septembre dernier et qui d'ailleurs, selon lui, «n’est pas sujet à appel».

«La seule question devant [le juge de première instance] était la recevabilité du pourvoi et son jugement tranche cette question [...] La question de l’information et des renseignements qui doivent ou non être divulgués dans la cadre du pourvoi sera débattue un autre jour. Si la requérante est insatisfaite du résultat de ce débat, il lui sera loisible de présenter à nouveau devant cette Cour», écrit le juge Hamilton dans sa décision.

Le processus judiciaire va donc pouvoir suivre maintenant son cours et aboutir éventuellement à un procès.

L’avocate qui représente Québecor Média, Julie Carlesso, a indiqué jeudi que l’entreprise était «satisfaite que le dossier suive son cours et qu’un procès puisse avoir lieu».

«Je rappelle que jusqu’ici, le gouvernement du Québec n’a fourni aucun détail permettant de justifier, ou même comprendre, l’aide financière de 10 millions $ accordée à une seule entreprise de presse, en marge du programme d’aide mis en place par le gouvernement et dans un contexte de crise de la presse écrite», a ajouté Me Carlesso.

Pour rappel, Québecor Média, qui détient entre autres le «Journal de Montréal» et le «Journal de Québec», veut faire invalider l’aide de 10 millions $, estimant qu’elle était illégale et électoraliste.

Le coup de pouce de l’État devait servir à mettre en œuvre un plan de transformation numérique pour les journaux de GCM comme «Le Soleil», de Québec, «La Tribune» de Sherbrooke et «Le Droit» d’Ottawa/Gatineau.

Ce prêt avait été octroyé par décret du Conseil exécutif via Investissement Québec. Et ce, malgré l’existence parallèle d’un programme d’aide à la presse écrite, avait souligné la juge Casgrain de la Cour supérieure.

Se fondant sur un article de la Loi sur Investissement Québec, Québecor soutient que Québec «peut accorder de l’aide financière ponctuelle pour la réalisation de projets, mais ceux-ci doivent présenter un "intérêt économique important pour le Québec"». Or, estime l’entreprise, le décret ne précise pas en quoi l’aide financière présenterait un tel intérêt.