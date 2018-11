Crise linguistique en Ontario: Amanda Simard quitte le caucus progressiste-conservateur

Coup d’éclat au parlement ontarien: moins de 24 heures après un vibrant plaidoyer pour le maintien des institutions franco-ontariennes, la députée Amanda Simard claque la porte du Parti progressiste-conservateur pour dénoncer les coupes en francophonie.

À LIRE AUSSI: Le mouvement anti-francophone est bien vivant en Ontario

«Je vous avise qu’à compter de maintenant, je ne suis plus membre du caucus progressiste-conservateur. Je continuerai de siéger à l’Assemblée législative de l'Ontario, mais en tant qu’indépendante», écrit-elle dans une lettre remise au président de l’Assemblée législative, dont le Journal a obtenu copie.

Here is @ASimardL’s letter announcing her departure from PC caucus to sit as an independent MPP #onpoli #cdnpoli pic.twitter.com/ehF4vfalLp — Laura Stone (@l_stone) 29 novembre 2018

«Je ne démissionne pas - Je quitte le caucus PC», a-t-elle pris le soin de préciser dans un échange.

Crise historique

Voilà maintenant deux semaines que l’Ontario est secoué par une crise linguistique comme elle en a connu bien peu dans son histoire.

Mme Simard s'opposait publiquement aux compressions dans les services en français du gouvernement de Doug Ford auquel elle appartenait jusqu'à jeudi, à titre de secrétaire parlementaire à la ministre des Affaires francophones.

Mercredi, Mme Simard avait réussi à prendre la parole en Chambre, malgré les tentatives de Doug Ford de la museler. La voix brisée par l'émotion, elle a persisté et signé.

Revoyez le discours livré mercredi par Amanda Simard:

EN VIDÉO: moment d'émotion de la député Amanda Simard @ASimardL qui invite les députés à voter en faveur de la motion du #NPD et CONTRE @fordnation et le gouvernement conservateur. Les députés NPD l'applaudissent #onrc #icito #onfr #polqc pic.twitter.com/NVQOrVpvPG — Sébastien StFrançois (@SebastienRDI) November 28, 2018

«Le gouvernement tente de nous enlever des institutions importantes. Ceci est une grave erreur. Notre langue est au cœur de notre identité. Il y a des francophones en Ontario depuis 400 ans. Nous ne sommes pas une minorité parmi tant d’autres, mais bien un des deux peuples fondateurs du Canada.»

Ces institutions sont le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français. Le gouvernement Ford et sa ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney affirment que les finances de la province ne permettent plus de financer de telles institutions.

Son choix

À la sortie d’une réunion du caucus, Doug Ford a tenté de minimiser la décision de sa seule députée franco-ontarienne.

«C'est son choix. On est une équipe unie, solide, on reste ensemble. On est une équipe forte et on a hâte de transformer la province.»

La veille, il s’est défendu de s’attaquer aux francophones avec ces compressions.

«J’aime les Franco-Ontariens ! Ce sont des gens passionnés, comme moi !», a-t-il lancé en conférence de presse mercredi.

Des manifestations importantes sont prévues partout en Ontario samedi. Plus de 5000 personnes auraient confirmées leur présence.

- Avec Sarah Belisle