CUSSON FAILLE, Fleurette



De St-Bernard de Lacolle, le 27 novembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Fleurette Cusson, épouse de feu M. Louis Faille.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Lucie (Claude), Richard (Sylvie), Mario (Sylvie) et Linda (Christian), ses petits-enfants Luc, Denis, Jessica, Sébastien, Catherine, Anne-Marie et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Xavier, Maverick, Rébécca, Rosalie, Deleven, Livia et Logan, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Bernard-de-Lacolle, le samedi 1er décembre 2018 dès 9h suivi des funérailles à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.