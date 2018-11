Des Euros payants à Victoriaville

Les Russes Egor Serdyuk et Mikhail Abramov, sélectionnés respectivement en première et en deuxième ronde du dernier encan, s’acclimatent à merveille à leur nouvel environnement dans les Bois-Francs, au grand plaisir de l’entraîneur-chef Louis Robitaille.

Serdyuk, un attaquant de 17 ans, a amassé 12 buts et autant de mentions d’aide en 26 rencontres, alors que son compatriote du même âge a marqué trois buts et inscrit 23 points en 26 rencontres également. Ils seront admissibles à la séance de sélection de la LNH de juin prochain, à Vancouver, et leurs performances depuis le début de la saison piquent de plus en plus la curiosité des recruteurs.