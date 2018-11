Épisode 6 de Riverdale: On dit au revoir à BEAUCOUP de personnages cette semaine

L’épisode 6, «Manhunt», de la saison 3 de Riverdale est l’un des plus rocambolesques à date. Il n’y a pas une seconde de repos, plusieurs morts et de gros changements pour certains de nos personnages favoris.

Il se passe tellement de choses que ce serait trop long à résumer, alors on vous présente nos théories à savoir qui est le fameux Gargoyle King.

Parce que oui, le Gargoyle King est le Black Hood de cette saison et, encore une fois, on croit bien que c’est l’un des parents qui aime se déguiser et aller jouer dans la forêt.

Tout tourne autour de cette fameuse soirée où les parents ont joué au jeu et que le directeur de l’école est mort. On sait maintenant que Penelope Blossom et Daryl Doiley (le père de Dilton) étaient les maîtres du jeu.

On se souvient de Dilton, il est mort en jouant à «Gryphons & Gargoyles».

M. Doiley avait empoisonné les coupes pour que Penelope et lui meurent ensemble afin qu'ils puissent rencontrer le Gargoyle King. Il était fou amoureux d'elle. Finalement, elle a refusé, alors M. Doiley a laissé les coupes dans les toilettes de l'école et le directeur est mort par erreur.

M. Doiley ne peut malheureusent pas prouver cette version, puisqu’il est mort il y a quelques années. Il s’est suicidé parce que Penelope a de nouveau refusé ses avances.

Qui est le Gargoyle King alors? Voici nos 5 candidats potentiellement coupables:

Gargoyle King potentiel # 1: Hiram Lodge

Pour: Hiram déteste Archie. On sait qu'il est responsable de son emprisonnement, car il a dit au shérif Minetta de payer les garçons de Shadow Lake (RIP, ils sont tous morts) pour qu’ils incriminent Archie.

On sait aussi que Warden Norton, le gardien de la prison, (RIP en passant!) avait comme but de tuer Archie, parce qu’il recevait des instructions du Gargoyle King. Tout semble logique.

Contre: Jughead lui a demandé directement et il a dit non...

On trouve aussi que pour un homme qui porte autant d'attention à son apparence, ce serait étonnant qu’il se promène dans ce drôle de déguisement très peu fashion.

Gargoyle King potentiel # 2: Penelope Blossom

Pour: Les Blossom ont la très mauvaise habitude d'empoisonner les gens qu’ils n’aiment pas.

C'est quoi le rapport? Eh bien, coup de théâtre: M. Doiley ne s'est pas vraiment suicidé, il a été empoisonné.

C'est Dr Curdle Jr (le coroner) qui apprend à Betty que le sang de M. Doiley contenait de la plante «oleander» que Penelope faisait pousser dans son jardin.

Contre: Quand Betty confronte Penelope, cette dernière a un excellent point: si elle connaît si bien les plantes toxiques, pourquoi aurait-elle utilisé un poison qui laisse des traces...

Gargoyle King potentiel # 3: Shérif Keller

Pour: Le papa de Kevin était le shérif en charge du cas de la mort de M. Doiley. Clairement, quelqu’un a caché des informations, puisque le rapport officiel disait que c’était un suicide, alors que le coroner dit autre chose.

Est-ce que Shérif Keller aurait quelque chose à voir avec ça?

Contre: On ne sait pas trop, mais on aime bien Shérif Keller, alors on aimerait mieux qu'il soit innocent.

Gargoyle King potentiel # 4: FP Jones

Pour: En plus du fait que FP ne veut VRAIMENT pas que Jughead joue a G&G, ce qui est déjè un peu louche à la base, il agit de façon très suspecte dans cet épisode.

Vers la fin, Betty et Alice sont seules chez elles quand tout à coup, le Gargoyle King apparaît et les attaque.

Elles se cachent dans la chambre de Betty où elles voient la tombe de M. Doiley sur le lit. Le nom est barré et a été remplacé en rouge par ceux de Betty et Alice. Creepy!

BREF, au même moment où l’attaque se termine, FP apparaît par la fenêtre et il partage un regard étrange avec Betty.

Pour ceux qui connaissent Scream, le film d’horreur des années 90, Skeet Ulrich, qui joue FP, interprétait Billy, le copain de Sidney qui s’avérait en fait être le tueur en série. Est-ce un indice?

Contre: Si c’est bien lui, il s’est changé TRÈS vite de son costume de branches. Et la référence semble être trop évidente, ça sent la fausse piste.

Gargoyle King potentiel # 5: Alice Cooper

Pour: Bon, on commence à comprendre que tout le «Midnight Club» était de mèche dans le faux rapport de la mort de M. Doiley. Alice a écrit un article rapportant le décès comme étant un suicide.

En plus, elle abandonne Betty, après l’attaque chez elle. Elle s’en va à la ferme et elle envoie sa propre fille chez les «Sisters of Quiet Mercy», les méchantes religieuses qui avaient torturé Cheryl!

Contre: Peut-être qu’elle a aussi été dupée à propos de la mort de M. Doiley, comme tous les autres habitants de Riverdale!

De plus, elle avait l’air vraiment terrorisée quand le Gargoyle King était chez elle.

Bon... on va continuer de chercher des informations.

RIP Joaquin, tu vas nous manquer. Même si tu étais un traître..

Également, RIP Varchie, parce qu'Archie décide de quitter Riverdale à la fin de l’émission et Veronica est très triste.

À la semaine prochaine!

