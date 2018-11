TREMBLAY, Francine

(née Dion)



À Montréal, le 22 novembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée subitement Francine Dion. Elle laisse dans l'amour son époux Denis Tremblay, ses fils Michel (Nadine), Yannick (Valérie) et André-Pierre (Lonn), ses petits-enfants Zachary, Édouard, Norah, Fé, Frédéric et bébé Yannick, sa soeur et ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux enfants, parents et amis.Surtout, elle laisse à tous, les petits comme les grands qui l'ont côtoyée, son constant émerveillement, sa jeunesse de coeur, sa créativité sans bornes, son dévouement, sa compassion, son courage et son amour.Une célébration de sa vie aura lieu le dimanche, 2 décembre 2018, de 13h à 19h, au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700, rue Beaubien Est. Montréal (Québec) H1M 3E3.Au lieu de fleurs, les personnes désireuses d'offrir des dons sont invitées à donner en son nom à la Fondation du Dr Julien pour l'enfance www.fondationdrjulien.org.