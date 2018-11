Garrrrrrrochez-vous!

Deux blancs absolument épatants qu’il ne faut pas manquer!

Le premier nous vient du Swartland, en Afrique du Sud. La région fait beaucoup parler d’elle depuis une petite dizaine d’années en produisant des vins qui se démarquent par leur originalité (pour en apprendre un peu plus, c’est ici). Couronné « Winery of the Year » par le guide sud-africain Platter’s 2014, le jeune domaine de Chris et Andrea Mullineux nous offre ici un chenin blanc brillant. Issu de vieilles vignes non irriguées poussant sur des sols dominés par le granit, le vin est vinifié et élevé pour 85% en cuve inox, le reste en barriques de cinq vins. Levures indigènes et peu sulfité, le 2017 est toujours aussi surprenant au niveau aromatique. En bouche, c’est ample, énergique et finement dessiné. Il en reste malheureusement peu dans le réseau SAQ, mais surveillez le 2018 qui devrait débarquer en début d’année prochaine.

Mullineux Kloof Street Chenin blanc 2017

22,45 $ - Code SAQ 12889409

*** $$ ½

Le second blanc nous vient d’une région italienne qui, soyons honnêtes, ne vole pas très haut d’un point de vue qualitatif. Le soave, en effet, nous a malheureusement habitués à des vins peu chers souvent insipides et sans intérêt. Or, c’est tout le contraire avec celui-ci! Du garganega cultivé en bio et biody. Le vin est élevé 18 mois sur lie. Il en résulte un blanc au nez complexe d’amande, de citron confit, de gingembre et de craie. La bouche montre un fruit nourri, ample tout en étant dotée d’une franche acidité. C’est long et crayeux avec des notes fines de miel en finale. Un pur bonheur!

Cantina Filippi Vigne della Brà Soave 2017

31,25 $ - Code SAQ 13587710

*** ½ $$$