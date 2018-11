J’ai sombré à droite

Un mal obscur me tourmente le pire mal de l'histoire. La droite, oui, j’ai sombré à la droite de l’échiquier politique. À l’aide!

Mes maux

Oui comme tout individu de cette idéologie je veux que l’église contrôle tout, je veux tout privatiser, ahh privatisation extase, je veux détruire l’environnement, oui je veux pouvoir rouler librement dans mon pick-up, je veux surtout fermer la frontière et empêcher quelconque immigré d’entrer chez nous ils sont trop nombreux! Voilà mes maux, j’ai besoin qu’un gauchiste (oups je viens d’utiliser le masculin) me purifie! AIDEZ-MOI!

Gauche > Droite

Tout le monde sait que les meilleurs dirigeants au cours de l’histoire furent de gauche. Oui puisque la droite est meurtrière et destructrice. Ce sont des fachos. Juste ce qu’Hitler a fait est inégalable en matière de barbarie. Heureusement que Staline était là pour l’arrêter. Ce n’est pas grâce aux Anglais et à leurs gouvernements de droite dirigée par un alcoolique prénommé Churchill que l'alliance a gagné. Ne parlons même pas de ces capitalistes consuméristes d’Américains.

Bah non

Bon suffit l’ironie. Souvent, les néophytes politiques se classent par défaut à gauche à cause que c’est plus beau rêver en couleur comme QS que de vivre la réalité.

Alors voilà la réalité, on dit des gens qui sont de droite qu’ils sont de droite religieuse, anti-environnement et surtout xénophobes. J’aimerais qu’on m’explique, c'est quoi faire partie de la droite religieuse, car je n’ai jamais entendu dire: gauche religieuse.

Les religieux sont forcément de droite? Quant à moi, la protection de l’environnement est une valeur de droite, car la droite est conservatrice, protéger l’environnement veut dire qu’on ne veut pas de «changement», donc c’est du conservatisme.

Moi par exemple je suis à droite et pourtant je n’ai pas de voiture, je mange rarement de la viande, je composte et recycle. Le préjugé que la droite est fasciste et faux, car réduire le nombre d’immigrants ne veut pas dire être xénophobe. Être de droite ne veut pas dire vouloir tout privatisé. Pas touche à Hydro Québec. Et sachez que la gauche est responsable de bien plus de morts que la droite. Mao et Staline ont chacun tué plus de personnes qu’Hitler !

Droite?

Être de droite c’est surtout croire en l’humain. Je crois que tout le monde doit avoir le droit d’être responsable de sa personne. C’est le principe même de liberté. Je ne crois pas que l’état doive nous dire comment vivre. En ajoutant des taxes qui viennent dire à la population comment utiliser SON argent.

Je vous laisse sur ces sages paroles de Ronald Reagan: «L'État existe pour nous protéger des autres. L'État outrepasse ses limites lorsqu'il décide de nous protéger de nous-mêmes».