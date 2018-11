Je sors, je reste

Coup de cœur

DOCUMENTAIRE : Le chant d’une sœur

La réalisatrice Danae Elon présente son nouveau documentaire Le chant d’une sœur, qui met en scène l’histoire intime de deux sœurs Marina et Tatiana. Les frangines vivent séparées depuis vingt ans puisque Tatiana est devenue religieuse. Toutefois, Marina sent que quelque chose ne tourne pas rond et décide de se rendre à un monastère en Grèce la retrouver. Un événement inattendu attendra les deux femmes, qui n’espéraient pas du tout entreprendre ce chemin de la vie.

*Sorti le 30 novembre à la Cinémathèque québécoise

Je sors

CONCERT

Noël Symphonique

La troisième édition du concert magique Noël Symphonique est de retour, question de nous plonger dans les classiques du temps des Fêtes. Sur scène, on retrouvera des grands noms de la chanson québécoise tels que Marie-Ève Janvier, Roch Voisine ou encore Jean-Pierre Ferland. De plus, les vedettes seront accompagnées de la chorale des Petits Chanteurs de Laval et de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

* Demain à 14h30 et 20h à la Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

CONCERT

Harry Potter et la coupe de feu en concert

La série de films-concert de Harry Potter revient à la Place des Arts pour un spectacle de féérique avec l’orchestre musical, accompagné d’un chœur et dirigé par Sarah Hicks. C’est donc le quatrième film Harry Potter et la coupe de feu qui sera diffusé en images et en musique en direct. Soyez prêts à vous émerveiller devant l’écran géant de 12 mètres en haute définition.

*Ce soir et demain à 19h30 la Salle Wilfrid-Pelletier à la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

SPORT

24 Heures hockey

Au profit de la Société canadienne du cancer, l’événement sportif-bénéfice 24 Heures hockey, organise un super week-end d’activités pour toute la famille, dont le hockey à relais, une journée de patinage libre familial et la participation de nombreuses personnalités sportives au match de hockey des célébrités avec Vincent Lecavalier, Kim Saint-Pierre, Simon Gagné et Gilbert Delorme. De plus, samedi, les amateurs de patinage pourront rencontrer et patiner aux côtés de la médaillée olympique Joanie Rochette.

*Ce soir et demain à 10h au Centre multisports de Châteauguay, 255 Boulevard Brisebois, Châteauguay

ÉVÉNEMENT

Vilain Sapin Chatouilleux

Saviez-vous qu’il existe un Vilain Sapin Chatouilleux en plein cœur de la métropole? En effet, le public montréalais est invité à contempler ce drôle de conifère qui rit lorsqu’on se met à le chatouiller. Cette création de l’ÎIot 84 et le studio de design Ingrid Ingrid est unique en son genre, car plus seront nombreux les citoyens à chatouiller, plus le sapin s’esclaffera. De plus, une cérémonie d’illumination festive aura lieu, ce soir.

* Ce soir à 18h, demain et dimanche dès 11h, en direct de son village à l’angle de la rue Prince-Arthur et du boulevard St-Laurent

CONCERT

Éléphant célèbre ses dix ans

Si vous êtes à la fois cinéphile et mélomane, rendez-vous au concert gratuit des plus belles musiques du cinéma québécois, à l’occasion des dix ans de l’institution de mémoire du cinéma d’ici Éléphant. Les artistes Lou Babin, Louise Forestier, Dominic Lorange, Danielle Ouimet, Marie-Élaine Thibert et Lise Thouin seront présentes pour interpréter des chansons phares du septième art québécois, telles que L’amour a pris son temps, Mommy ou encore Monsieur Émile.

*Ce dimanche à 14h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Je reste

TÉLÉ

Maman, j’ai raté l’avion

La comédie Maman, j’ai raté l’avion est un film incontournable au fil des ans, durant le temps des Fêtes. On retrouve alors le jeune Kevin, qui se fait oublier par sa famille, partie en vacances de Noël. Seul dans sa grande maison, des cambrioleurs tentent de pénétrer dans la demeure, mais le gamin réussit à détourner leur attention en exécutant des tours rocambolesques.

*Demain à 16h à TVA

LIVRE

Vito Rizzuto : la chute du dernier parrain

Pour pénétrer dans l’univers fascinant de la mafia italienne montréalaise, Daniel Renaud offre un essai sur le règne du parrain Vito Rizzuto et de l’enquête policière Colisée qui le mènera à sa chute. Tout commence dans sa cellule à sécurité maximale de Florence au Colorado, où il a été détenu durant cinq ans, lorsqu’il apprend le meurtre de son fils Nicolo. Une soif de vengeance s’empare de l’ex-parrain et en 2012, plusieurs personnes se retrouvent sur sa liste noire et se trouveront abattues de sang-froid.

*Sorti le 28 novembre

ALBUM

Héritage

La chanteuse Judi Richards et ses filles Karine et Sarah-Émilie Deschamps offre en famille un nouvel opus qui réunit deux chansons de Noël, mais aussi d’autres reprises comme River de Joni Mitchell et Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque, qui inspirent l’amour, la justice et le partage. Le trio féminin y interprète des chansons en français et en anglais et complètent l’album par deux compositions originales Be Kind et I Will.

*Sorti le 27 novembre