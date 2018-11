Kia dévoile son Soul de nouvelle génération

Kia a profité du Salon de l’automobile de Los Angeles pour dévoiler son Soul 2020. Comme c’est le cas pour l’actuelle génération du modèle, une version à essence et une seconde, entièrement électrique, figureront au catalogue. Rendu à sa troisième génération, le Soul évolue, mais conserve son allure cubique avec laquelle il s’est fait connaître. Il sera assemblé sur une toute nouvelle plateforme.

Électrique

Le nouveau Soul EV peut compter sur une batterie au lithium-ion de 64 kWh refroidie au liquide. Il est prévu que la recharge soit plus rapide que pour le modèle de génération actuelle. Pour le moment, l’autonomie n’a, elle non plus, été annoncée.

En ce qui concerne la puissance et le couple, ils s’élèvent respectivement à 201 chevaux-vapeur et 291 livres-pied.

Frédéric Mercier

En fonction de leur état d’esprit, les conducteurs pourront choisir le mode qui leur convient: Eco, Confort, Sport et Eco+. Ils peuvent également choisir entre quatre degrés d’agressivité du système de régénération d’énergie au freinage.

Le Soul EV se distingue de la version à essence notamment par son absence de grille avant, par ses phares antibrouillard sur-mesure et ses jantes uniques de 17 pouces.

La trappe derrière laquelle se cache la prise se recharge se situe à l’avant, du côté du conducteur, comme c’est le cas sur le modèle actuel.

Frédéric Mercier

À essence

Sous le capot du Soul 2020, un nouveau bloc à quatre cylindres de 2,0 L fait son apparition. Celui-ci génère 147 chevaux-vapeur et 132 livres-pied. Il peut être jumelé à une transmission manuelle à six rapports ou à une boîte dite intelligente à variation continue (IVT).

Pour ceux et celles qui sont en quête de plus de puissance, un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L est également disponible; joint à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

GT-Line, X-Line et EX Designer Collection sont les trois déclinaisons du Soul proposées par Kia.