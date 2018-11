La comédienne de Ramdam Éliane Gagnon a accouché

La comédienne Éliane Gagnon, que l’on a connue dans l’émission Ramdam, est désormais maman!

La jeune femme a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux en publiant une magnifique photo de toute la petite famille.

Le premier enfant d'Éliane et de son conjoint est né le 28 novembre à 10 h 34. Les nouveaux parents ont choisi comme prénom Éloi.

«Pif! Paf! Pouf! Il avait trop hâte de nous rencontrer. Toute la famille va bien et le petit est en parfaite santé! Merci à tous pour vos pensées, votre amour et vos prières. Ce cœur de bébé est déjà rempli par toutes ces belles énergies! C’est définitivement la plus belle rencontre de notre vie», indique la nouvelle maman sur Instagram.

Félicitations aux nouveaux parents!