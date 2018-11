La Ford Mustang Shelby GT500 arrive bientôt

Ford a confirmé que la prochaine génération de l’iconique Mustang Shelby GT500 sera dévoilée le 14 janvier, à l’ouverture du Salon de l’auto de Détroit.

À LIRE AUSSI: Tout sur la Ford Mustang 2018 avec Le Guide de l'auto

À LIRE AUSSI: Les Russes copient la Mustang des années 60 et l'électrifient

On a encore très peu de détails à son sujet, mais on peut d’ores et déjà avancer qu’il s’agira de la Mustang de production la plus puissante jamais construite. Ford a déjà confirmé une écurie de plus de 700 chevaux sous son capot, ce qui devrait venir pimenter la compétition avec la Dodge Challenger Hellcat Redeye et ses 797 chevaux.

En attendant, les amateurs de Mustang peuvent toujours se tourner vers la Shelby GT350 et son V8 de 5,2 litres développant 526 chevaux et 429 livres-pied de couple.

Une longue histoire d’amour

Depuis plus de 50 ans, la Mustang et le nom Shelby vont de pair quand vient le temps de parler de performances chez Ford. La première GT500, lancée en 1967, était équipée d’un moteur V8 de 428 pouces cube d’une puissance de 355 chevaux.

L’équipe du Guide de l’auto sera sur place au Salon de l’auto de Détroit en janvier pour assister au dévoilement de la nouvelle Mustang Shelby GT500 2020. On a bien hâte de voir ça!