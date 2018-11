La vague de migrants irréguliers coûtera au moins 1,1 G$ au fédéral

OTTAWA | La vague de migrants irréguliers coûtera pas moins de 1,1 G$ au gouvernement fédéral, et les montants promis par le gouvernement Trudeau pour y faire face sont loin d’être suffisants.

C’est ce que révèle une étude exhaustive du Directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux publiée jeudi.

Au total, la cohorte de migrants arrivés en 2017-2018, dont la grande majorité passent à St-Bernard-de-Lacolle, coûtera 340 M$ au fédéral. Mais ce montant devrait bondir à 367,8 M$ au total pour la cohorte qui arrive cette année et à 395,9 M$ pour celle qui arrivera en 2019-2020. Ces projections sont basées sur un nombre moyen de 24 000 migrants irréguliers par an.

Comment expliquer que le coût augmente si le nombre de migrants demeure stable? C’est parce que plus le temps passe, plus l’arriéré de demandes à traiter devant la Commission de l’Immigration et du Statut de réfugié (CISR) augmente.

«Plus un migrant reste longtemps dans le système de demande d’asile, plus le total des coûts pour IRCC [Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada] est élevé», particulièrement à cause du Programme fédéral de santé intérimaire, lit-on dans le rapport. Ce programme permet aux demandeurs d’asile d’avoir accès au système de santé via un assureur privé.

Ces données n’incluent d’ailleurs pas les coûts défrayés par les provinces. Selon le DPB Yves Giroux, aucune province n’était capable de lui fournir ces données outre l’Ontario, qui les a chiffrés à 200 M$ (incluant les frais occasionnés par les municipalités).

«Le montant de 174 M$ investi par le gouvernement fédéral n’est certainement pas suffisant pour réduire les délais [...] Le coût aux provinces doit ressembler à celui au gouvernement fédéral», a conclu M. Giroux lors de la publication de son rapport.

D’ailleurs, le DPB s’étonne de l’hypothèse du gouvernement fédéral du coût de 19 000 $ par migrant qui franchit la frontière de manière irrégulière. Selon ses calculs, le coût moyen serait plutôt de 14 321 $ par migrant arrivé en 2017-2018. «On a beau gratter tous les angles, on ne peut pas expliquer comment ils sont arrivés à ce chiffre», a commenté M. Giroux.

Conservateurs furieux

«Il va coûter 1,1 G$ d’argent pour les organismes fédérales à cause d’un tweet par le premier ministre [...] Ce gouvernement n’a aucune idée comment gérer ce pays », a vertement critiqué pour sa part le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Il faisait référence à un gazouillis par le PM Justin Trudeau en janvier 2017 qui lisait : «À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera, peu importe vos croyances. La diversité est notre force #BienvenueAuCanada».

Les Conservateurs comptent aussi demander au vérificateur général du Canada de faire un audit formel des coûts liés aux migrants irréguliers.

Plus de détails à venir.