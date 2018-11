Le Grand Montréal comédie fest reviendra

L’équipe du Grand Montréal comédie fest (GMCF) a annoncé la tenue de sa deuxième édition, pour l’été prochain.

Après une première année qui s’était déroulée durant les deux premières semaines de juillet – ce qui coïncidait avec la tenue de Zoofest et le début de Juste pour rire –, le jeune festival se tiendra cette fois-ci une semaine plus tôt, du 22 juin au 6 juillet 2019.

« On s’était fait dire qu’on chevauchait d’autres festivals, l’été dernier, reconnaît Diane Arseneau, directrice générale du Grand Montréal comédie fest. [En devançant l’événement], c’est notre façon de dire qu’on respecte nos collègues et notre industrie. Les nouvelles dates vont chevaucher la Fête nationale du Québec et celle du Canada. Nous allons pouvoir faire des spectacles autour de ça. »

Le luxe du temps

Pour l’instant, le GMCF continuera de faire cavalier seul, même s’il y a toujours des discussions pour une collaboration éventuelle avec le ComediHa ! Fest-Québec.

Alors que la première édition s’était organisée en toute vitesse, l’équipe du Grand Montréal Comédie fest aura le luxe du temps pour l’an 2. « La programmation est déjà très avancée, mentionne Diane Arseneau. On veut revenir avec d’autres concepts. On espère pouvoir tout annoncer en mars. »

Déjà, le spectacle 100 humoristes en 100 minutes, qui avait connu un grand succès l’an dernier, sera de retour le 22 juin, pour lancer les festivités.

Et encore une fois, des spectacles auront lieu dans différentes salles de Montréal, mais aussi dans les banlieues. « Nous retournerons à Saint-Eustache et Châteauguay. Et nous espérons aller dans d’autres villes », conclut Diane Arseneau.